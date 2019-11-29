Кировоградский облсовет назвал несвоевременным открытие рынка земли

29 ноября 2019 года на внеочередной сессии Кировоградского областного совета, которую инициировали депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ), все депутаты (33 голоса) единогласно поддержали обращение к центральной власти "О несвоевременности продажи сельскохозяйственной земли в Украине".

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии ОПЗЖ.

На сессии выступили крупнейшие сельхозпроизводители Кировоградщины, которые возмущены инициативой власти запустить рынок земли в "турборежиме"», депутаты ОПЗЖ и других фракций. Все присутствовавшие выразили мнение о недопустимости открытия рынка земли в том виде, в котором это пытается сделать власть.

"Конституция Украины гарантирует всем гражданам право на получение земельного пая. Однако на сегодняшний день из 42 млн граждан только 7 млн смогли реализовать это право. Для традиционно аграрной Кировоградской области этот вопрос актуален вдвойне. Почему большинство граждан Украины не имеют права получить положенную по закону землю и почему "монобольшинство" в Верховной Раде решило продать ее против воли людей?" – задала вопрос депутат от ОПЗЖ Людмила Давыденко.

"Мы призываем Президента Украины занять конструктивную позицию, повлиять на рассмотрение земельного закона Верховной Радой и в случае необходимости наложить на него вето. Необходимо дать возможность гражданам Украины решить этот вопрос на всенародном референдуме", - уверен депутат от ОПЗЖ Андрей Тесленко.

Сельхозпроизводители, в случае отказа власти выполнять требования депутатов местных советов, аграриев и украинского народа, заявили о готовности выдвигаться на массовые акции протеста в Киев.