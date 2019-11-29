подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кличко не дал согласие Офису Президента назначить нового главу КГГА, – Голобуцкий
29 ноября 2019, пятница, 17:40 1620
Политика 2019-11-29T17:49:28+02:00
Українські Новини
Кличко не дал согласие Офису Президента назначить нового главу КГГА, – Голобуцкий

Кличко не дал согласие Офису Президента назначить нового главу КГГА, – Голобуцкий

Алексей Голобуцкий, Офис Президента Украины, КГГА, Виталий Кличко
Алексей Голобуцкий Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij
Алексей Голобуцкий Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

"Зе-команда" потеряла контроль над столицей, так как не сняла киевского мэра Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) в начале осени. Сейчас Кличко значительно укрепил свои позиции и жестко "послал" переговорщиков из Офиса Президента, из-за чего планы помощника Президента Андрея Ермака и народного депутата Николая Тищенко по установлению своего влияния на столицу - провалились.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"В противостоянии за влияние на Киев новый поворот. План "умиротворения" Кличко, который так долго вынашивали помощник Президента Андрей Ермак и нардеп Николай Тищенко, похоже провалился. В последнее время в СМИ просачивалась информация, что они договаривались с киевским мэром о том, чтобы последний уступил место главы КГГА юристу Алексею Резникову. Он сейчас занимает должность заместителя председателя администрации и стал бы компромиссной фигурой и для Кличко, и для Ермака с Тищенко. Назначение бы провели без лишнего шума, а Кличко смог бы сохранить лицо и продолжил бы налаживать сотрудничество с этим крылом ОП. Такой расклад "продали" Президенту как самый эффективный", - написал политолог.

Однако, по его словам, Кличко на это "предложение" отреагировал крайне негативно и прервал переговоры с представителями Офиса Президента. Таким образом, подчеркнул эксперт, план Ермака и Тищенко распространить свое влияние на Киев провалился.

"Более того, столичный мэр пообещал, что в случае, если попытки снять его с должности председателя КГГА продолжатся, он уйдет в еще более жесткую оппозицию к Президенту и будет использовать для этого все имеющиеся ресурсы. И надо признать, что его позиции за последние пару месяцев значительно улучшились и укрепились. С момента, когда зашел первый разговор о снятии Кличко с поста главы КГГА, расклад постепенно становится все хуже и хуже для ОП", - считает Голобуцкий.

Он отметил, что время на стороне Кличко, поскольку "Зе-команда" и Президент Зеленский быстро теряют поддержку в обществе.

"С каждым днем падает поддержка и "Слуг народа" (спасибо бесконечным скандалам и склокам), и рейтинг самого Президента. Как показал недавний соцопрос, проведенный КМИС, рейтинг Зеленского скатился с 73% до 52%. То есть Президент теряет 10% поддержки в месяц. Можно констатировать, что "Зе-команда" уже потеряла Киев, вовремя не выпихнув Кличко из столицы и сейчас он диктует свои условия ОП. Хотя в сентябре было наоборот", - подытожил Алексей Голобуцкий.

Больше новостей о: Алексей Голобуцкий Офис Президента Украины КГГА Виталий Кличко

Архив
Новости
Декларации семейной пары Евгения и Юлии Мецгер, управляющих госбанками, могут стать темой будущих расследований, – СМИ 18:59
Зеленский рассказал, когда Рада может принять закон о перезапуске ГБР 18:52
В ООН подсчитали, сколько человек погибло за пять лет войны на Донбассе 18:51 Инфографика
Полиция начала расследование высказываний ведущего Дроздова, который на "5 канале" обозвал жителей Донбасса "пропащими людьми" 18:46
В Судане женщинам разрешили носить брюки и не покрывать голову 18:28
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
ГБР хочет купить набор тактических шапок почти за 40 тыс. гривен 18:07
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан 15:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok