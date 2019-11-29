Кличко не дал согласие Офису Президента назначить нового главу КГГА, – Голобуцкий

"Зе-команда" потеряла контроль над столицей, так как не сняла киевского мэра Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) в начале осени. Сейчас Кличко значительно укрепил свои позиции и жестко "послал" переговорщиков из Офиса Президента, из-за чего планы помощника Президента Андрея Ермака и народного депутата Николая Тищенко по установлению своего влияния на столицу - провалились.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"В противостоянии за влияние на Киев новый поворот. План "умиротворения" Кличко, который так долго вынашивали помощник Президента Андрей Ермак и нардеп Николай Тищенко, похоже провалился. В последнее время в СМИ просачивалась информация, что они договаривались с киевским мэром о том, чтобы последний уступил место главы КГГА юристу Алексею Резникову. Он сейчас занимает должность заместителя председателя администрации и стал бы компромиссной фигурой и для Кличко, и для Ермака с Тищенко. Назначение бы провели без лишнего шума, а Кличко смог бы сохранить лицо и продолжил бы налаживать сотрудничество с этим крылом ОП. Такой расклад "продали" Президенту как самый эффективный", - написал политолог.

Однако, по его словам, Кличко на это "предложение" отреагировал крайне негативно и прервал переговоры с представителями Офиса Президента. Таким образом, подчеркнул эксперт, план Ермака и Тищенко распространить свое влияние на Киев провалился.

"Более того, столичный мэр пообещал, что в случае, если попытки снять его с должности председателя КГГА продолжатся, он уйдет в еще более жесткую оппозицию к Президенту и будет использовать для этого все имеющиеся ресурсы. И надо признать, что его позиции за последние пару месяцев значительно улучшились и укрепились. С момента, когда зашел первый разговор о снятии Кличко с поста главы КГГА, расклад постепенно становится все хуже и хуже для ОП", - считает Голобуцкий.

Он отметил, что время на стороне Кличко, поскольку "Зе-команда" и Президент Зеленский быстро теряют поддержку в обществе.

"С каждым днем падает поддержка и "Слуг народа" (спасибо бесконечным скандалам и склокам), и рейтинг самого Президента. Как показал недавний соцопрос, проведенный КМИС, рейтинг Зеленского скатился с 73% до 52%. То есть Президент теряет 10% поддержки в месяц. Можно констатировать, что "Зе-команда" уже потеряла Киев, вовремя не выпихнув Кличко из столицы и сейчас он диктует свои условия ОП. Хотя в сентябре было наоборот", - подытожил Алексей Голобуцкий.