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29 листопада 2019, пʼятниця, 17:40 154
Політика 2019-11-29T17:47:34+02:00
Українські Новини
Кличко не дав згоду Офісу Президента призначити нового голову КМДА, – Голобуцький

Кличко не дав згоду Офісу Президента призначити нового голову КМДА, – Голобуцький

Олексій Голобуцький, Офіс Президента України, КМДА, Віталій Кличко
Олексій Голобуцький Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij
Олексій Голобуцький Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

"Зе-команда" втратила контроль над столицею, так як не зняла київського мера Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) на початку осені. Зараз Кличко значно зміцнив свої позиції та жорстко "послав" переговорників з Офісу Президента, через що плани помічника Президента Андрія Єрмака і народного депутата Миколи Тищенка щодо встановлення свого впливу на столицю - провалилися.

Таку думку на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook висловив політичний експерт Олексій Голобуцький.

"У протистоянні за вплив на Київ новий поворот. План "умиротворення" Кличка, який так довго виношували помічник Президента Андрій Єрмак і нардеп Микола Тищенко, схоже провалився. Останнім часом у ЗМІ просочувалася інформація, що вони домовлялися з київським мером про те, щоб останній поступився місцем голови КМДА юристу Олексію Резнікову. Він зараз обіймає посаду заступника голови адміністрації та став би компромісною фігурою і для Кличка, і для Єрмака з Тищенком. Призначення б провели без зайвого шуму, а Кличко зміг би зберегти обличчя і продовжив би налагоджувати співпрацю з цим крилом ОП. Такий розклад "продали" Президенту як найефективніший", - написав політолог.

Однак, за його словами, Кличко на цю "пропозицію" відреагував вкрай негативно й перервав переговори з представниками Офісу Президента. Таким чином, підкреслив експерт, план Єрмака і Тищенка поширити свій вплив на Київ провалився.

"Більше того, столичний мер пообіцяв, що в разі, якщо спроби зняти його з посади голови КМДА продовжаться, він піде в жорстку опозицію до Президента і буде використовувати для цього всі наявні ресурси. І треба визнати, що його позиції за останні кілька місяців значно покращилися й зміцнилися. З моменту, коли зайшла перша розмова про зняття Кличка з посади голови КМДА, розклад поступово стає все гірше й гірше для ОП", - вважає Голобуцький.

Він зазначив, що час на боці Кличка, оскільки "Зе-команда" і Президент Зеленський швидко втрачають підтримку в суспільстві.

"З кожним днем падає підтримка і "Слуг народу" (спасибі нескінченним скандалам і суперечкам), і рейтинг самого Президента. Як показало недавнє опитування, проведене КМІС, рейтинг Зеленського скотився з 73% до 52%. Тобто Президент втрачає 10% підтримки на місяць. Можна констатувати, що "Зе-команда" вже втратила Київ, вчасно не випхавши Кличко зі столиці та зараз він диктує свої умови ОП. Хоча у вересні було навпаки", - підсумував Олексій Голобуцький.

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