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  • Вторую неделю подряд розничные цены на дизтопливо падают и достигли отметки 27,88 гривен/литр
29 ноября 2019, пятница, 17:21 206
Экономика 2019-11-29T17:23:38+02:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд розничные цены на дизтопливо падают и достигли отметки 27,88 гривен/литр

Вторую неделю подряд розничные цены на дизтопливо падают и достигли отметки 27,88 гривен/литр

Дизтопливо, цены на дизтопливо

В понедельник-пятницу, 25-29 ноября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,18% с 27,93 до 27,88 гривен за литр вторую неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,60% с 28,92 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 18-22 ноября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,14% с 27,97 до 27,93 гривен за литр.

Розничные цены на дизтопливо 25-29 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 29 ноября

Средняя цена на 25 ноября

29 ноября в % к 25 ноября

ДТ

27,88

27,93

99,82

 

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