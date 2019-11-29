Вторую неделю подряд розничные цены на дизтопливо падают и достигли отметки 27,88 гривен/литр

В понедельник-пятницу, 25-29 ноября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,18% с 27,93 до 27,88 гривен за литр вторую неделю подряд. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,60% с 28,92 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 18-22 ноября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,14% с 27,97 до 27,93 гривен за литр. Розничные цены на дизтопливо 25-29 ноября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 29 ноября Средняя цена на 25 ноября 29 ноября в % к 25 ноября ДТ 27,88 27,93 99,82