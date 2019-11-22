После передышки на прошлой неделе розничные цены на дизтопливо снизились до 27,93 гривен/литр

В понедельник-пятницу, 18-22 ноября, розничные цены на дизтопливо снизились на 0,14% с 27,97 до 27,93 гривен за литр. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо снизились на 3,42% с 28,92 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 11-15 ноября, розничные цены на дизтопливо сохранились на уровне 27,97 гривен за литр. Розничные цены на дизтопливо 18-22 ноября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 22 ноября Средняя цена на 18 ноября 22 ноября в % к 18 ноября ДТ 27,93 27,97 99,86