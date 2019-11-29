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29 ноября 2019, пятница, 16:47 77
Мир 2019-11-29T17:00:02+02:00
Українські Новини
"Камнем преткновения" между Nirvana и Marc Jacobs стала футболка со смайликом

"Камнем преткновения" между Nirvana и Marc Jacobs стала футболка со смайликом

Дизайнер Marc Jacobs подал в суд на группу Nirvana, после того, как группа подала против него иск за нарушение авторских прав на их логотип смайлика и фирменный шрифт в дизайне футболки, Суд, Иск, Nirvana, Marc Jacobs
Логотип группы Nirvana.Фото: Pinterest
Логотип группы Nirvana.Фото: Pinterest

Дизайнер Marc Jacobs подал в суд на группу Nirvana, после того, как группа подала против него иск за нарушение авторских прав на их логотип смайлика и фирменный шрифт в дизайне футболки. Об этом сообщает The Guardian.

Marc Jacobs в своем иске заявляет о "многочисленных недостатках" в этом производстве. Главным недостатком является неясность того, кто разработал логотип группы. В оригинальном иске Nirvana утверждалось, что он был разработан покойным фронтменом Куртом Кобейном "примерно в 1991 году, когда он впервые появился на флаере для вечеринки и позже украшал футболки группы.

Однако в показаниях во время судебного процесса участники группы Дэйв Грол и Крист Новоселич признали, что не знали, кто его создал.

Иск от Marc Jacobs требует, чтобы претензия Nirvana относительно авторского права на логотип была отменена, а судебные расходы его компании были возмещены. Юридическая команда Nirvana продолжит оспаривать дело — они жаловались, что адвокаты бренда еще не допрашивали лиц, которые были лучше знакомы с регистрацией авторских прав.

Первый иск был подан группой против бренда одежды в январе 2019 года. Тогда Nirvana обвиняли Marc Jacobs в нарушении авторских прав.

"Изображение на футболках Marc Jacobs отличается только тем, что крестики на глазах дизайнер заменил буквами M и J, а вместо названия группы написал Heavenly тем же шрифтом", — заявил адвокат группы.

Тогда адвокат бренда Marc Jacobs обїяснил, что Nirvana не является законным владельцем логотипа Happy Face, а его регистрация является недействительной. Группа требовала, чтобы Marc Jacobs сняли с продажи одежду и выплатили им полученную прибыль от продажи этих футболок.

Как сообщали Українські Новини, ранее предприятия Group DF подали в суд на АМКУ за решение о принудительном разделении.

Также у группы "Антитела" в январе хотели отсудить больше миллиона гривен.

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