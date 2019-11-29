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29 ноября 2019, пятница, 16:36 415
Судебная власть 2019-11-29T16:45:01+02:00
Українські Новини
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка

НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка

Олег Бахматюк, Алексей Шевчук, VAB Банк, НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Адвокат Олега Бахматюка по делу рефинансирования "ВиЭйБи Банка" Алексей Шевчук подал жалобу в Управление внутреннего контроля на действия детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), который в грубой форме отказывается предоставить доступ к материалам дела. Юрист заявил о грубом нарушении действующего законодательства и осуществлении политического давления на своего подзащитного.

Адвокат Шевчук, осуществляющий представительство Бахматюка в рамках уголовного производства по делу рефинансирования "VAB Банка", сегодня, 29 ноября, подал жалобу руководителю Управления внутреннего контроля Осипчуку Р.С. на действия детектива НАБУ Пачевского, который не явился для предоставления доступа к материалам дела и в грубой форме отказал предоставить этот доступ. Жалоба была зарегистрирована старшим следователем А. Гайданка. В настоящее время проводится проверка.

Также в комментарии изданию "Судовий репортер" Алексей Шевчук сообщил о том, что "в рамках этого уголовного производства осуществляется политическое давление на его подзащитного, поскольку публично СМИ и НАБУ официально уведомлены о местонахождении Бахматюка для предотвращения в дальнейшем манипуляций по укрытию последнего от правоохранительных органов и уклонения от процессуальных действий. В это время наоборот - не Бахматюк скрывается от следствия, а детективы НАБУ не желают проводить необходимые для объективного проведения расследования процессуальные действия с участием Олега Бахматюка, тем самым нарушая его законные права и интересы".

Напомним, что "VAB Банк" - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. В отношении должностных лиц банка и Национального банка Украины (НБУ) сейчас проводятся следственные действия по делу, открытому НАБУ. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и заявления НБУ относительно использования рефинансирования на выплаты средств вкладчикам пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бизнесмену.

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