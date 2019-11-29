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29 ноября 2019, пятница, 16:13 484
Верховная Рада и партии 2019-11-29T16:23:22+02:00
Українські Новини
Законопроект №2233 приведет к банкротству тепловую генерацию и угольную отрасль, – Кучеренко

Законопроект №2233 приведет к банкротству тепловую генерацию и угольную отрасль, – Кучеренко

Алексей Кучеренко, Батьківщина, Верховная Рада Украины, Электроэнергия, Тепловая генерация, Угольная отрасль
Алексей Кучеренко. Фото: Facebook
Алексей Кучеренко. Фото: Facebook

Принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) повлечет банкротство тепловой генерации и уничтожит угольную отрасль, а также ухудшит отношения Украины с международными партнерами.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Нардеп отметил, что положения законопроекта №2233 раскритиковал директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, в частности в части законодательного закрепления ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

"Прайскепы не могут рассчитываться по принципу "затраты+", потому что это убивает саму идею рынка. Если же есть проблемы с конкуренцией и на рынке обнаружены и зафиксированы подобные факты, то эта задача регулятора и АМКУ изучать каждый отдельный случай и осуществлять соответствующие меры. Кроме того, господин Копач не просто предлагает, а прямо требует от НКРЄКУ обратиться в конце концов к энергосообществу за консультациями, как вводить новые ценовые ограничения. В заключение европейцы предлагают отказаться от инициатив, которые Герус проталкивает в законопроекте №2233", - написал Кучеренко.

Он также отметил, что Копач предлагает депутатам вернуться к законопроекту №2233-1 и вносить изменения в закон, исходя из следующих положений: "Ввести прайс-кепи временно до 31 декабря 2020 года. То есть на год, а не на 4, как предлагает Герус. Подход к прайскепам должен быть изменен. Они не могут устанавливаться таким образом, чтобы искажать конкуренцию, должны применяться исключительно к "высоким ценам в случаях волатильности на основе критериев, заранее установленных регулирующим органом, и не могут базироваться на принципе "затраты+". Вместе с тем, как предлагает законопроект №2233-1 прайс-кепи могут быть применены и в чрезвычайных (аварийных) ситуациях в энергосистеме".

Также Кучеренко отметил, что директор Секретариата Энергосообщества настаивает - Регулирующий орган должен провести консультации с Секретариатом перед установкой ценовых ограничений и в отношении любых их изменений в будущем.

"Это уже четвертое заявление Энергосообщества как реакция на инициативы Геруса. И из письма Копача можно сделать вывод, что на рассмотрение европейцев законопроект №2233 Герусом не направлялся. Европейцам не занимать терпения. Однако, тональность каждого следующего заявления свидетельствует, что мы все ближе к демаршу. А первое, по чему ударит такое отношение к партнерам, это по инвесторам и по возможностям привлечения капитала. 40% ВПП? 50 млрд инвестиций? Это и с самого начала было плохой шуткой, а сейчас выглядит издевательством", - написал Кучеренко.

Напомним, ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233), поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

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