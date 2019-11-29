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29 ноября 2019, пятница, 14:45 875
Экономика 2019-11-29T15:15:02+02:00
Українські Новини
Возможная реприватизация "Укртелекома" вызывает беспокойство инвесторов, - СМИ

Возможная реприватизация "Укртелекома" вызывает беспокойство инвесторов, - СМИ

Укртелеком, Инвестиции, Приватизация, Реприватизация, Финансы

Возможная реприватизация "Укртелекома" вызывает тревогу у инвесторов и станет для них запрещающим сигналом для инвестиций в Украину. Об этом говорится в материале Gazeta.ua "Зачем государство говорит о реприватизации, если у него нет на это денег?

Gazeta.ua сообщает, что на днях стал известен обновленный список предприятий, которые были ранее приватизированы, однако сейчас Фонд госимущества готовит их к возвращению обратно в госсобственность. Их пока 114 и компаний-гигантов в этом списке нет. Однако, как отмечает издание, судебная эпопея вокруг телекоммуникационной компании "Укртелеком" дает основания некоторым аналитикам говорить о возможности ее реприватизации.

"Все это - предприятия малого или среднего масштаба, компаний-гигантов в списке нет. Однако судебные тяжбы, продолжающиеся вокруг телеком-оператора "Укртелеком", дают повод отдельным аналитикам вносить в "списки на возвращение" и эту компанию", - говорится в материале.

Издание отмечает, что ситуация с "Укртелекомом" вызывает тревогу у потенциальных инвесторов, на участие которых в большой приватизации рассчитывают представители украинской власти. И отмечает, что для инвесторов национализация компании станет запрещающим сигналом для участия в приватизационных процессах в Украине.

"Реприватизация вызывает нескрываемую тревогу как со стороны международного финансового сообщества, так и у наших соотечественников, которые готовы инвестировать в украинскую экономику. Такая реприватизация стала бы запрещающим сигналом для потенциальных покупателей отечественных активов", - говорится в материале.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко заявил, что разговоры о возможной реприватизации "Укртелекома" отобьют у иностранных инвесторов интерес к Украине и сорвут планы правительства по привлечению иностранных инвестиций в размере $50 млрд за пять лет.

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