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29 ноября 2019, пятница, 14:17 377
Силовые структуры 2019-11-29T14:45:10+02:00
Українські Новини
"Ассоциация защиты иностранных инвестиций" заявляет о грабеже иностранных инвесторов преступной группировкой п

"Ассоциация защиты иностранных инвестиций" заявляет о грабеже иностранных инвесторов преступной группировкой правоохранителей

Общественное объединение "Ассоциация защиты иностранных инвестиций" заявляет о систематическом грабеже в 2015-2018 годах иностранных инвесторов преступной группировкой правоохранителей.

Об этом сообщил председатель ОО "Ассоциация защиты иностранных инвестиций" Анатолий Велимовский в ходе пресс-конференции "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине" в пресс-центре Українських Новин. 

"Мы имеем много обращений от предпринимателей, иностранных предпринимателей, которые пострадали от военной прокуратуры… В правоохранительных органах сформировалась группа, которая занималась "рекетом", - сказал он.

Велимовский добавил, что ассоциация обратилась с открытым письмом к генпрокурору Руслану Рябошапке и предложила шаги, по искоренению коррупции в прокуратуре.

В свою очередь, гражданин ФРГ, инвестор, владелец BioTexCom Альберт Точиловский сообщил, что является одним из пострадавших со стороны незаконных действий правоохранителей.

"Речь пойдет о военной прокуратуре, которая прославилась на весь мир, которая так хорошо взаимодействовала с органами СБУ, что слава о ней пошла в другие страны. Непосредственно Бамбизов (Евгений Бамбизов, экс-глава офиса крупных налогоплательщиков ГФС) передавал информацию Матиосу (Анатолий Матиос бывший заместитель генпрокурора - главный военный прокурор)" - сказал он.

При этом Точиловский добавил, что у него пытались незаконным путем отобрать часть его бизнеса, а также были изъяты 500 тыс. долларов, которые он задекларировал.

Он также в свою очередь напишет письмо на генпрокурора Рябошапку.

Адвокат гражданина Литвы, Вильджунаса Вирмантаса Олег Ульянов в ходе пресс-конференции также сообщил, что его клиент пострадал от подобных незаконных действий правоохранительных органов в Украине.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре текущего года генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генпрокурора - главного военного прокурора.
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