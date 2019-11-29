03.12.19 11:00 Круглый стол: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?"

3 декабря 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?". Организатор: "Финансовый клуб". Во время круглого стола обсудим следующие вопросы: Фискальные чеки: миф или реальность? Почему фискализация не стала массовой в фискализированных отраслях? Международный опыт стимулирования бизнеса в детенизации и ответственности перед потребителем. Наиболее удачные и провальные идеи. Как изменится жизнь ритейлеров после вступления в силу закона о кэшбеке? Его влияние на конкуренцию и на распределение сил на рынке. Позволят ли нововведения побороть серый и черный импорт и вывести операции из тени? Как привлечь потребителей пользоваться нововведениями? Работа с жалобами потребителей. Как минимизировать риск, что жалобы потребителей станут инструментом давления на бизнес и основанием для постоянных проверок? К участию в дискуссии приглашены: Сергей Верланов, председатель Государственной налоговой службы Украины; Анна Андрущак, заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей; Олег Цильвик, председатель Союза потребителей Украины; София Арасланова, председатель Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники"; Неля Привалова, президент Нефтегазовой ассоциации Украины; Владимир Руденко, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины. Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж