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  • 03.12.19 11:00 Круглый стол: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?"
29 ноября 2019, пятница, 13:06 12
Пресс-центр 2019-11-29T14:00:02+02:00
Українські Новини
03.12.19 11:00 Круглый стол: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?"

03.12.19 11:00 Круглый стол: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?"

3 декабря 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?".

Организатор: "Финансовый клуб".

Во время круглого стола обсудим следующие вопросы:

  • Фискальные чеки: миф или реальность? Почему фискализация не стала массовой в фискализированных отраслях?
  • Международный опыт стимулирования бизнеса в детенизации и ответственности перед потребителем. Наиболее удачные и провальные идеи.
  • Как изменится жизнь ритейлеров после вступления в силу закона о кэшбеке? Его влияние на конкуренцию и на распределение сил на рынке.
  • Позволят ли нововведения побороть серый и черный импорт и вывести операции из тени?
  • Как привлечь потребителей пользоваться нововведениями? Работа с жалобами потребителей.
  • Как минимизировать риск, что жалобы потребителей станут инструментом давления на бизнес и основанием для постоянных проверок?

К участию в дискуссии приглашены:

  • Сергей Верланов, председатель Государственной налоговой службы Украины;
  • Анна Андрущак, заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей;
  • Олег Цильвик, председатель Союза потребителей Украины;
  • София Арасланова, председатель Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники";
  • Неля Привалова, президент Нефтегазовой ассоциации Украины;
  • Владимир Руденко, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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