03.12.19 11:00 Круглый стол: "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?"

ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25

Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский 16:38

Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55

Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37