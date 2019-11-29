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29 ноября 2019, пятница, 12:21 405
Экономика 2019-11-29T13:15:02+02:00
Українські Новини
Законопроект 2233 будет иметь негативное влияние на энергетику, - Энергетическая ассоциация

Законопроект 2233 будет иметь негативное влияние на энергетику, - Энергетическая ассоциация

ВЭА, Рынок электроэнергии

Принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины" О рынке электроэнергии "(№2233) негативно повлияет на энергетику, поскольку ограничивает рыночные механизмы и возвращает ручное регулирование в отрасль.

Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

 
"Законопроект в принятой редакции ухудшает и так не совершенный Закон Украины "О рынке электрической энергии" и, таким образом, будет иметь негативное влияние на энергетику Украины, поскольку: - ограничивает рыночные механизмы, поворачивая энергетику страны к ручному регулированию, что ставит под угрозу достижение конечных целей реформы энергорынка", - говорится в обращении.
 
Так, Ассоциация отмечает, что согласно законопроекту до 1 июля 2023 производители электроэнергии не смогут свободно выбирать сегменты рынка для продажи электроэнергии, а Регулятор сможет устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка (рынка "на сутки вперед", внутреннесуточного рынка и балансирующем рынке). Кроме того, с этой же даты Регулятору предоставляется право устанавливать объемы обязательного предложения электроэнергии производителями на рынке в сутки вперед на уровне не выше предельных цен.
 
В связи с этим Ассоциация предлагает ряд поправок к законопроекту 2233, которые позволят нивелировать его недостатки, в частности:
 
1. Исключить безусловную возможность регулятора устанавливать ценовые ограничения на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке поскольку практика их применения негативно влияет на механизмы рыночного формирования цен, обеспечение достаточного уровня предложения электроэнергии, создает условия для возникновения угрозы электроснабжения потребителей в осенне зимний период.

2. Усовершенствовать норму относительно полномочий Гарантированного покупателя для обеспечения прозрачного и понятного механизма распределения средств на оплату возложенных специальных обязанностей, путем направления разницы между доходами и расходами, которые возникли во время выполнения Гарантированным покупателем специальных обязанностей на обеспечение покрытия собственных экономически обоснованных затрат и на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене или других специальных обязанностей.

3. Установить регуляторные рамки определения Регулятором временной регулируемой цены электроэнергии для ТЭЦ (на уровне экономически обоснованных затрат с учетом обоснованной нормы прибыли).
 
Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон" О рынке электроэнергии "(№2233).
 
Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко высказал мнение, что принятие законопроекта о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233) будет означать отказ Украины от рыночной модели в электроэнергетике и возвращение к ручному управлению тарифами.

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