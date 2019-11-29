"Энергоатом" опроверг обвинения Минэнерго и обвинил Оржеля в пророссийскости

"Опубликованные на официальном сайте Минекоенерго обвинения в адрес НАЭК "Энергоатом" являются манипулятивными, ложными и свидетельствуют об отсутствии реальных поводов для отставки президента "Энергоатома". Об этом говорится в заявлении НАЭК, размещенном на ее официальном портале.

В частности отмечается, что вчера работники НАЭК "Энерогоатом" вышли под стены Министерства энергетики и защиты окружающей среды с требованиями прекратить издевательства над атомной отраслью, остановить разворот энергетического вектора в сторону РФ и восстановить в должности президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского, который является олицетворением проукраинского выбора атомной энергетики. Протест атомщиков вызван пророссийскими действиями министра Оржеля, которые ставят крест не только на будущем развитии государства Украина, но и на безопасной и надежной работе украинских АЭС.

"Министр энергетики Алексей Оржель испугался таких протестов и срочно выехал в командировку на переговоры с российским коллегой Новаком. Это неудивительно, потому что он демонстрирует свое пренебрежение к стратегической для Украины ядерной отрасли, которая производит 56% электроэнергии для украинских потребителей. Вчерашнее решение об увольнении Юрия Недашковского, которое по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, инициировал министр энергетики и защиты окружающей среды, состоялось в тайном режиме без экспертного обсуждения, в последние минуты заседания Кабинета министров Украины с нарушением процедуры, без всякой личной встречи министра с Юрием Недашковским", - подчеркнуто в документе компании.

Опубликованные на официальном сайте Минэкоэнерго обвинения в адрес НАЭК "Энергоатом" являются манипулятивными, неправдивыми и свидетельствуют об отсутствии реальных поводов для отставки президента НАЭК "Энергоатом". В частности, якобы "неэффективный менеджмент" по самому низкому тарифу на электроэнергию в мире (56,7 копеек) выплатил в прошлом году 11,5 млрд гривень налогов, реализовал инвестиционные проекты на сумму 12,8 млрд гривень, произвел почти 55% электроэнергии Украины. Более того, за 9 месяцев 2019 НАЭК "Энергоатом" уплатил 12,9 млрд грн (а это 30% всех полученных от реализации электроэнергии средств в Государственный бюджет Украины и бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды и в качестве НДС при растаможке. Вниманию Министерства энергетики и защиты окружающей среды: за 9 месяцев 2019 НАЭК "Энергоатом" оплатил в государственный бюджет столько же налогов и сборов как и вообще за все 2017 и на 15% больше, чем за весь 2018 год!

Несмотря на нынешний тариф и издевательское отношение к атомщикам, работу которых ограничивают ради импорта из России, "Энергоатом" успешно прошел все партнерские проверки по безопасности эксплуатации ВАО АЭС и МАГАТЭ, где в отличие от Минэкоэнерго работают профессионалы. Опубликованные "подозрения" Минэкоэнерго в якобы хищении государственных средств не имеют никаких судебных подтверждений и касаются событий более чем 10-летней давности. На самом деле НАЭК "Энергоатом" занимает лидирующие позиции в рейтингах эффективности и прозрачности в течение всех последних лет.

О какой недовыработке электроэнергии как следствии от якобы "несоблюдения графиков проведения капитальных и текущих ремонтов энергоблоков АЭС" говорится со стороны Минэкоэнерго, если буквально недавно досрочно выведенный из ремонта энергоблок ХАЭС №2 ограничили на 25% из-за импорта российской электроэнергии?

О каком "постоянном невыполнении финансовых планов", невыполнении графиков ремонтов и кредитных обязательств ЕБРР и Евратома говорит Министерство энергетики (орган управления НАЭК "Энергоатом"), которое два месяца блокирует все возможные планы Компании - от финансового до стратегического . Из-за такого саботажа со стороны Минэкоэнерго Энергоатом не может выполнять одну инвестиционную программу - от Комплексной (сводной) программы по повышению безопасности за средства ЕБРР и Евратома до достройки Ташлыкской ГАЭС, которая критически необходима для балансирования объединенной энергетической системе Украины.

Более того, анализируя так называемые "причины" увольнения Ю. Недашковского, понятно, что они были сформированы не в результате анализа Министерством деятельности предприятия, а взяты из обвинений заангажированных и непрофессиональных организаций и отдельных лиц. Компания неоднократно оказывала на них свои возражения и контраргументы, которые по неизвестным причинам не были учтены Министерством. Таким образом, функция управления и контроля со стороны профильного Министерства не выполняется и подменяется заказной функцией безосновательной смены руководителя НАЭК "Энергоатом" .

"Участники предупредительного митинга - работники АЭС и других обособленных подразделений "Энергоатома" обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для восстановления в должности Юрия Недашковского. Поскольку на сегодняшний день в Украине отсутствуют другие авторитетные для атомщиков Украины и мира компетентные специалисты его уровня, которые могут обеспечить достаточный уровень ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации АЭС", - подчеркивается в заявлении НАЭК.