ВЭА призывает откорректировать законопроект 2233, который критикует Еврокомиссия

Законопроект "О внесение изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии "(№2233) отменяет реформу энергорынка и монтирует в новую рыночную модель старый механизм ручного регулирования. Об этом говорится в обращении Всеукраинской Энергетической Ассамблеи к председателю Верховной Рады, председателя энергетического комитета парламента и министра енергетики.

"Предложенные изменения в законодательство значительно ухудшат условиях работы рынка электроэнергии в Украине и нивелируют преимущества новой конкурентной модели рынка электрической энергии, введенной в Украине на основе принципов Третьего энергетического пакета ЕС", - говорится в обращении.



В частности, отмечается, что законопроектом 2233 устанавливается прямое ограничение свободной конкуренции на рынке электроэнергии путем применения к 1 июля 2023 предельных цен на конкурентных сегментах рынка (рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка и балансирующем рынке) и ограничения производителей электроэнергии свободно выбирать сегменты рынка для продажи электроэнергии.



"Всеукраинская Энергетическая Ассамблея считает, что проголосованный в первом чтении законопроект № 2233 от 04.10.2019 по своему содержанию отменяет реформу энергорынка, монтируя в механизмы нового рынка старую модель с максимальным уровнем ручного административного регулирования", - отмечается в обращении.



В связи с этим Ассамблея предлагает депутатам при подготовке законопроекта ко второму чтению учесть следующие предложения:

• исключить право регулятора устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка или предоставить право Регулятору устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка исключительно в случая нарушения установившегося режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей, которое возникло в результате наступления чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины;

• исключить право регулятора устанавливать обязательства для участников продавать электроэнергию исключительно на рынке в сутки на перед;

• установить запрет импорта электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества.



Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений к закону "О рынке электроэнергии" (№2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, законопроект уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.

Европейская комиссия раскритиковала законопроект 2233 в официальном письме, которое обнародовала председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цицнадзе.