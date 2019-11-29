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29 ноября 2019, пятница, 09:59 821
Экономика 2019-11-29T11:00:02+02:00
Українські Новини
Представитель General Electric предостерег Украину - ретроспективное снижение "зеленого тарифа" повлечет выпла

Представитель General Electric предостерег Украину - ретроспективное снижение "зеленого тарифа" повлечет выплаты миллиардов по искам инвесторов

Дженерал електрик, General Electric, Вячеслав Феклин, Зеленые тарифы, Зеленский Владимир, Электроэнергия, ЕБРР, Ольга Еремина

Европейские страны, ретроспективно снизившие "зеленый" тариф, вынуждены были компенсировать инвесторам огромные суммы. Украине не стоит повторять их путь. Об этом заявил региональный директор "Дженерал електрик" Вячеслав Феклин в ходе международного форума по возобновляемой энергетике "ARWE 2019", информирует портал obozrevatel.com.

"Я могу сказать, что, в принципе, Испания и Румыния, другие страны до сих пор судятся и выплачивают большие судебные иски. Я не хочу такого повторения. Я уверен, что в принципе решение будет принято правильное", - сказал Феклин.

12 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предполагается ретроспективное уменьшение "зеленых" тарифов (№2236-2).

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не намерена предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зелёных тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина заявила, что ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа нанесет ущерб Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

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