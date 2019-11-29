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29 ноября 2019, пятница, 08:50 233
Верховная Рада и партии 2019-11-29T08:50:01+02:00
Українські Новини
Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады двух созывов

Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады двух созывов

Верховная Рада, Аудит

Счетная палата Украины впервые проведет аудит деятельности Верховной Рады. Об этом в эфире "Українського радіо" сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, проинформировало его ведомство 28 ноября.

"Мы охватим период работы двух созывов – VII и VIII – чтобы не было предвзятости. Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Забегая несколько вперед, могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание", – сказал он.

Пацкан прогнозирует, что результаты аудита будут объявлены в конце марта 2020 года.

В Счетной палате отметили, что они будут "изучать эффективность использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом аппаратом Верховной Рады Украины, имеющего финансовые последствия для государственного бюджета".

Как сообщали Українські Новини, у здания Верховной Рады впервые за 45 лет отремонтируют купол.

Ранее Верховная Рада разрешила военнослужащим Управления государственной охраны не пропускать в здания, в которых размещены государственные органы власти, лиц с оружием и взрывчаткой.

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