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28 ноября 2019, четверг, 23:32 8
Общество 2019-11-28T23:45:01+02:00
Українські Новини
В Черновцах запретили цирки, которые используют животных

В Черновцах запретили цирки, которые используют животных

эксплуатация животных в цирках, Цирк

В Черновцах запретили размещение передвижных цирков-шапито с животными, решение приняли на заседании городского совета в четверг, 28 ноября, сообщается на официальном сайте.

"За" проголосовали 22 депутата горсовета.

Согласно документу, городская власть прекратит предоставлять разрешения на проведение гастролей и размещение передвижных цирков-шапито с животными на территории города Черновцы.

Ранее подобный запрет ввели Киев и Львов.

Министерство культуры и спорта заявило, что запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году. Речь идет и о стационарных цирках.

Сейчас 7 стационарных цирков работают в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Львове.

Как сообщали Українські Новини, в Раде предлагают запретить контактные зоопарки и животных в цирке.

Также в Виннице запретили выступления передвижных цирков с животными.

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