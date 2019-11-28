Из-за поломки ледокола 42 ученых "застряли" в Антарктиде

В Антарктиде на французской станции Dumont d’Urville (Дюмон-Дюрвиль) 42 ученых не могут выбраться из-за поломки ледокола. Об этом сообщает Science Alert.

Отмечается, что ледокол должен был доставить на станцию припасы и другую смену ученых. Однако на пути у корабля сломался гребной винт.

Пока техники чинят поломку, австралийское правительство согласилось эвакуировать ученых на свой корабль Aurora Australis. Он прибудет к острову Тасмания (Австралия) в конце ноября, а к станции отправится в начале декабря.

Руководительница миссии полярников Алена Киворона назвала ситуацию "разочаровывающей". По ее словам, ученые смогут продержаться до прибытия подмоги: молодые специалисты даже были рады остаться подольше, но старшие ученые надеялись попасть домой.

Ледокол LʼAstrolabe был введен в эксплуатацию в 2017 году. Он пришел на смену старому судну с таким же названием.

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