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28 ноября 2019, четверг, 20:40 279
Мир 2019-11-28T20:40:15+02:00
Українські Новини
Из-за поломки ледокола 42 ученых "застряли" в Антарктиде

Из-за поломки ледокола 42 ученых "застряли" в Антарктиде

Антарктида, Антарктика, Ледокол, Ученые

В Антарктиде на французской станции Dumont d’Urville (Дюмон-Дюрвиль) 42 ученых не могут выбраться из-за поломки ледокола. Об этом сообщает Science Alert.

Отмечается, что ледокол должен был доставить на станцию припасы и другую смену ученых. Однако  на пути у корабля сломался гребной винт.

 

Пока техники чинят поломку, австралийское правительство согласилось эвакуировать ученых на свой корабль Aurora Australis. Он прибудет к острову Тасмания (Австралия) в конце ноября, а к станции отправится в начале декабря.

Руководительница миссии полярников Алена Киворона назвала ситуацию "разочаровывающей". По ее словам, ученые смогут продержаться до прибытия подмоги: молодые специалисты даже были рады остаться подольше, но старшие ученые надеялись попасть домой.

Ледокол LʼAstrolabe был введен в эксплуатацию в 2017 году. Он пришел на смену старому судну с таким же названием.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября танкер Delfi под флагом Молдавии потерпе крушение.

Кроме того,  под Одессой буксир попал в шторм и потерпел бедствие.

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