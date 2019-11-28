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  • В Германии 70-летний пенсионер забыл на крыше автомобиля 20 тысяч евро
28 ноября 2019, четверг, 20:00 1077
Мир 2019-11-28T20:45:33+02:00
Українські Новини
В Германии 70-летний пенсионер забыл на крыше автомобиля 20 тысяч евро

В Германии 70-летний пенсионер забыл на крыше автомобиля 20 тысяч евро

Германия, Курьезы, Деньги, снятие денег
Снятие наличных.Фото:pixabay
Снятие наличных.Фото:pixabay

В Германии пенсионер забыл на крыше автомобиля 20 тысяч евро. Об этом передает Euronews.

В частности, 70-летний мужчина снял наличные в банке, в городе Виттен, недалеко от Дортмунда. Целью снятия такой крупной суммы была покупка нового автомобиля.

Однако в спешке, пенсионер положил деньги на крышу автомобиля, сев в него и уехав. После обнаружения пропажу, мужчина написал заявление в полицию.

"Если кто-то нашел конверт, мы срочно призываем нашедшего передать деньги в бюро находок или в отделение полиции", - говорится в заявлении правоохранителей. Издание добавляет, что пенсионер потерял деньги в пятницу, 22 ноября, около 15:40. 

Как сообщали Українські Новини, ранее пенсионер в США "забыл" о выигрыше 24 млн долларов в лотерее.

Кроме того, Леонардо Ди Каприо забыл "Оскар" после вечеринки в ресторане.

А премьер-министр Великобритании забыл восьмилетнюю дочь в пабе. 

Также Кабмин "забыл" о деньгах на взлетно-посадочную полосу аэропорта Днипра.

Diorи извинился перед Китаем за то, что забыл внести остров Тайвань на карту. 

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