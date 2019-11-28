В Германии 70-летний пенсионер забыл на крыше автомобиля 20 тысяч евро

В Германии пенсионер забыл на крыше автомобиля 20 тысяч евро. Об этом передает Euronews.

В частности, 70-летний мужчина снял наличные в банке, в городе Виттен, недалеко от Дортмунда. Целью снятия такой крупной суммы была покупка нового автомобиля.

Однако в спешке, пенсионер положил деньги на крышу автомобиля, сев в него и уехав. После обнаружения пропажу, мужчина написал заявление в полицию.

"Если кто-то нашел конверт, мы срочно призываем нашедшего передать деньги в бюро находок или в отделение полиции", - говорится в заявлении правоохранителей. Издание добавляет, что пенсионер потерял деньги в пятницу, 22 ноября, около 15:40.

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