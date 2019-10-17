Dior провинился перед Китаем, сделав неправильную карту во время презентации

Французский дом высокой моды Christian Dior публично извинился перед Китаем после того, как в время презентации забыл добавить на карту Китая автономный остров Тайвань. Об этом сообщает Reuters.

В частности, конфликт начался после того, как руководитель отдела управления персоналом Dior на презентации сети магазинов в Ханчжоу в университете Чжэцзян-Гуншан показал будущим сотрудникам карту Китая без Тайваня.

Упущенная на карте автономная территория вызвала споры у самих китайцев, поскольку Тайвань считается отделенной от Китая территорией с 1949 года. Фактически самостоятельность Тайваня признали всего около 20 стран, но это не мешает ему развиваться и сохранять свою независимость от Пекина.

После этого, Dior обнародовал текст, который есть в китайской соцсети Weibo, где дом высокой моды приносит свои извинения.

"Dior приносит свои глубокие извинения за неправильное заявление и искажение, сделанное сотрудником Dior на презентации в кампусе. Dior всегда уважает и поддерживает принцип единого Китая, строго охраняет суверенитет и территориальную целостность государства и дорожит чувствами китайского народа", - указано в сообщении модного бренда, обнародованном.

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