В Павлограде козел возглавил стаю собак, которые его защищают

В Павлограде Днепропетровской области почти месяц бездомный козел бегает в сопровождении собак между многоквартирными домами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Черно-белого козла собаки держат в кольце охраны и защищают его от посторонних. Жители города говорят, что эта необычная компания на улицах появилась еще в октябре.

По меньшей мере месяц козел вместе с четвероногими бегают жилыми массивами. И они постоянно меняют маршруты, так что поймать их никому не удается.

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Как сообщали Українські Новини, агрессивный козел, нападающий на людей, стал новой звездой YouTube.

Также немецкие строители пожаловались в полицию на козла, который прогнал их из ремонтируемой квартиры. Инцидент произошел в городе Оффенбурге.

Также горный козел, сорвавшийся с горы, упал на путешественника. Тот в момент падения животного начал восхождение на гору. Инцидент произошел в австрийской коммуне Фильцмос.

Кроме того, в Париже метро было временно приостановлено из-за мужчины с козой. Мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, однако он отказывался выходить из метро.