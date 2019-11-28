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28 ноября 2019, четверг, 19:18 1449
Происшествия 2019-11-28T19:28:52+02:00
Українські Новини
Одесские портовики просят премьера уволить и.о. главы АМПУ Вецкаганса, – СМИ

Одесские портовики просят премьера уволить и.о. главы АМПУ Вецкаганса, – СМИ

Одесский морской торговый порт, Черноморский морпорт, Райвис Вецкаганс, АМПУ, Митинг
Митинг в Одессе за увольнение Райвиса Вецкаганса из АМПУ. Фото: delo.ua
Митинг в Одессе за увольнение Райвиса Вецкаганса из АМПУ. Фото: delo.ua

Сотрудники Одесского и Черноморского морских торговіх портов на митинге в Одессе требовали у премьер-министра Украины Алексея Гончарука уволить исполняющего обязанности главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвиса Вецкаганса.

Об этом сообщило интернет-издание Delo.ua.

Участники митинга, который прошел в четверг, 28 ноября, возле проходной Одесского порта подписали соответствующее обращение к премьеру.

"Сегодня фактически топится наша отрасль. Та политика, которая сегодня проводится Администрацией (АМПУ), она не ведет никуда", - сказал на митинге профсоюзный лидер Одесского морского торгового порта (ОМТП) Владимир Зайков.

Собравшиеся держали плакаты с копией штатного расписания АМПУ, согласно которому руководитель ведомства получает заработную плату в размере 320 тыс. гривен в месяц. В то же время, по словам портовиков, обычные работники получают только 5 тыс. гривен. При этом АМПУ планирует провести массовые сокращения штата в портах Одессы.

Еще одна претензия к Райвису - навязывание портам услуг частных охранных структур, из-за чего профессиональные сотрудники госохраны теряют работу. "Частная охрана портов - верный путь к коррупции", - было написано на одном из плакатов митингующих.

Выступая на митинге, председатель профкома отряда охраны Одесского морского порта Владимир Бабий подчеркнул: "Частные охранные структуры не имеют права охранять стратегические объекты".

Сам Вецкаганс пообщался с митингующими и объяснил происходящее плохо налаженной коммуникацией между руководством АМПУ и сотрудниками портов, из-за чего последние получают некорректную информацию.

Гражданин Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. главы АМПУ в январе 2017 года. До этого он занимал должности вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления Rīgas Centrālais Termināls и главы правления Riga Container Terminal.

Ранее ряд участников рынка морских перевозок неоднократно заявлял о неэффективности работы Вецкаганса и даже высказывали подозрения в коррупции. Среди обвинений - неоправданное увеличение расходов на бюрократический аппарат АМПУ, незаконные экологические проверки, махинации с государственными буксирами, нецелесообразная закупка дноуглубительной техники, деятельность сомнительных охранных фирм.

Кроме того, Вецкаганс почти 3 года работает в статусе исполняющего обязанности, не пройдя процедуру конкурса, как это предусмотрено законом.

Как сообщалось, новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел кадровые чистки в морской отрасли, назвав их "джихадом" против коррупционеров. Среди уволенных - руководители ряда портов, Госслужбы морского и речного транспорта (Морской администрации), а также замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, который в профессиональных кругах получил прозвище "зам по коррупции". Недавно в СМИ появилась информация о готовящейся отставке Райвиса Вецкаганса и объявлении конкурса на должность главы АМПУ.

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