Индустриальные парки могут стать драйверами промышленного развития украинских регионов, – Прокопенко

В дискуссии приняли участие председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, заместители министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко и Дмитрий Романович, председатель Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко, представители компаний "Трансинвестсервис", DCH и другие.

Речь шла об изменениях, которые необходимо осуществить для того, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность Украины. Развитые страны устанавливают налоговые и другие преференции для привлечения инвесторов. Одним из инструментов, который поощряет прямые иностранные инвестиции являются индустриальные и технологические парки.

В парламентском комитете по вопросам экономического развития идет наработка законодательных инициатив для стимулирования развития индустриальных парков. Как отметил председатель комитета Дмитрий Наталуха: "Мы должны создать прозрачные и понятные условия для привлечения инвестиций в украинскую экономику. Любой бизнес перед тем как инвестировать взвешивает все риски, и со своей стороны мы должны их минимизировать и сделать инвестирование в Украину привлекательным".

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко рассказал о практических проблемах с которыми сталкиваются органы власти в работе по привлечению иностранных инвесторов. Недавно Черниговская ОГА обратилась к потенциальному инвестору - концерну Volkswagen с предложением разместить завод по производству автомобильных комплектующих в Черниговской области.

"Перед тем как выступить с инициативой сотрудничества с Volkswagen мы проанализировали предложения других государств, украинское законодательство, возможности нашего региона.

На сегодняшний день другие страны демонстрируют стабильную налоговую политику и защиту иностранных капиталов. Предлагают предоставления земли под промышленное производство, бесплатное подведение всех коммуникаций и транспортной инфраструктуры, включая железнодорожный транспорт. Это также касается и налоговых льгот, в том числе, освобождение от налога на прибыль сроком на 10 лет.

Можно привести пример Болгарии, которая включилась в конкуренцию за размещение автомобильного завода Volkswagen. Страна предложила концерну субсидии суммарным объемом 800 млн евро, если завод будет построен в Болгарии. Они включают развитие инфраструктуры - строительство подводных путей к железнодорожным и автомобильных дорог, а также налоговые преференции.

На уровне областной администрации мы будем делать все возможное, но чтобы сделать заманчивое предложение крупному индустриальном инвестору необходимо вносить изменения в законодательство. Именно поэтому мы работаем в этом направлении с Минэкономразвития и Верховной Радой", - отметил Андрей Прокопенко.