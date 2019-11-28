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28 ноября 2019, четверг, 17:07 459
Судебная власть 2019-11-28T17:30:01+02:00
Українські Новини
Кулик токсичен для СБУ и новой власти, – Охрименко

Кулик токсичен для СБУ и новой власти, – Охрименко

Александр Охрименко, Костантин Кулик, Генпрокуратура Украины, СБУ
Александр Охрименко. Фото: golos.ua
Александр Охрименко. Фото: golos.ua

Экономический эксперт Александр Охрименко, комментируя возможное назначение ранее уволенного из Генеральной прокуратуры Украины Костантина Кулика в Службу безопасности Украины, заявил, что назначение Кулика нанесет значительный политической урон репутации как СБУ, так и новой власти.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала NewsOne.

"Как получить "красную карточку" в международной политике, если говорить футбольной терминологией, новым украинским политикам? Правильно, взять к себе на работу прокурора Константина Кулика", - написал Охрименко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Человека, который пережил и подставил всех своих начальников. А последний из них - Юрий Луценко -  оказался в эпицентре "Украиногейта" в США. Последний, потому что Руслан Рябошапка сразу заявил, что в его обновленном Офисе Генерального прокурора такого человека не будет. А он знал почему, и сдержал слово. Руслан Георгиевич прекрасно знает, что такое политическая репутация, которая разбивается один раз как стеклянный стакан", - считает эксперт.

По словам Охрименко, главе Службы безопасности Украины хочется посоветовать, "не настраивайте все украинские и мировые СМИ против себя - не берите к себе Кулика. Для примера вспомните своих предшественников в СБУ. С журналистами можно работать, а не постоянно воевать!".

Как сообщали СМИ, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил информацию об увольнении прокурора Константина Кулика.

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