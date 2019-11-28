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  • Зеленский в Вильнюсе пообещал рассмотреть возможность отказа от импорта электроэнергии из Беларуси, – литовские СМИ
28 ноября 2019, четверг, 16:52 22
Политика 2019-11-28T17:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленский в Вильнюсе пообещал рассмотреть возможность отказа от импорта электроэнергии из Беларуси, – литовски

Зеленский в Вильнюсе пообещал рассмотреть возможность отказа от импорта электроэнергии из Беларуси, – литовские СМИ

Украина рассмотрит поднимаемый Литвой вопрос об отказе от закупки электроэнергии, которая будет производиться Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС), строящейся Беларусью рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса. Об этом заявил в среду во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Украины Владимир Зеленский, сообщают литовские СМИ.

Президент Литвы Науседа сообщил на брифинге для прессы, что ознакомил своего украинского коллегу с позицией Литвы. "Я изложил причины нашей обеспокоенности по БелАЭС ", - отметил он.

"Все, что важно для вас (Литвы – ред.), что касается безопасности, то важно и для украинцев. Я услышал ваш сигнал и обязательно с министром энергетики рассмотрю этот вопрос", - ответил Зеленский.

Литва заявляет, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и принял закон, запрещающий покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. Вильнюс ищет союзников такому решению на двустороннем уровне и в рамках ЕС. Литва прежде всего надеется на солидарность соседней Польши и других стран Балтии. В свою очередь, Польша заявила, что готова поддержать Литву.

На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина заинтересована в увеличении импорта электроэнергии из Беларусси, который можно нарастить только с БелАЭС, первый блок которой должен быть пущен в начале 2020 года.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России и Беларусси стал возможен вследствие поправки в законодательство, принятой Верховной Радой Украины 18 сентября, которую пролоббировал глава парламентского Комитета по энергетике Андрей Герус.
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