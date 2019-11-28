Треть судей КС отказались поддержать законопроект Зеленского об омтене адвокатской монополии, - Ставнийчук

Глава Комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Марина Ставнийчук уверена, что законопроект №1013 об отмене адвокатской монополии, который одобрил Конституционный суд, должен стать предметом профессионального диалога с парламентом.

Об говорится в сообщении НААУ, передают Українські Новини.

Такую позицию Ставнийчук озвучила во время круглого стола на тему: "Отмена адвокатской монополии. Что дальше?", который прошел в Киевском национальном университете им. Шевченко.

"Мы должны требовать открытого диалога с народными депутатами и монобольшинством. Наш диалог должен приобрести конструктивный характер с властью и мы должны сделать все, чтобы те изменения, которые были только 3 года назад принятые парламентом и создавали конституционную основу для эффективного правосудия не были поломаны", - отметила Ставнийчук.

Она указала на то, что заключение Конституционного суда "имеет политический подтекст", при этом предоставлены 5 отдельных мнений судей КС, то есть, треть судей, участвовавших в рассмотрении этого вопроса, высказали отдельные аргументы.

В пользу политической целесообразности этого изменения Конституции, по ее мнению, свидетельствуют и темп внесения и обсуждения законопроекта №1013, при этом в парламенте в таком же режиме принято в общей сложности 7 законопроектов, предусматривающих бессистемные изменения в Основной закон.

Ставнийчук напомнила, что конституционная реформа должна отвечать четко определенным целям и происходить в условиях широкого профессионального обсуждения по их целесообразности.

Она отметила, что при инициировании законопроекта №1013 этих требований соблюдено не было.

Ставнийчук напомнила, что в 2016 году, когда внедрялись изменения в Конституцию в части правосудия, учитывались предыдущие наработки Конституционной ассамблеи и предусматривали адаптацию лучших международных практик и стандартов в области прав человека.

"Мы постсоветская страна, где прокуратура десятками лет стояла над судом или ровно с судом в судебном процессе. Когда настал очередной этап судебной реформы, то исходя из европейских подходов, в 2016-м состоялось внесение изменений в Конституцию, внедрена, в частности ст 131-2, поскольку адвокатура должна стать составляющей механизма эффективного правосудия. Мы исходили из ряда международных документов, в том числе докладов "Венецианской комиссии". Была на поверхности легальная цель, и мы пошли на то, что есть один раздел Конституции - «Правосудие», где нашли отражение основные моменты деятельности судебной системы и адвокатуры, которая соответствует международным стандартам, и адвокатура вошла в конституционное регулирование", - напомнила Ставнийчук.

Она подчеркнула, что при этом, через три года эта позиция предлагается к просмотру, хотя окончательно исключительное право адвокатов даже не вступило в силу согласно переходным положениям Основного закона и эффект этой реформы еще невозможно оценить.

"В 2016 году Конституционный суд сказал, что расширяется механизм защиты прав человека за счет новой редакции статьи о профессиональной юридической помощи, а в 2019 году без всяких объяснений так же говорит, что будут расширены механизмы, если отменить те подходы, которые были введены в 2016 году", - сказала она касательно взаимной противоположности позиций КС в вопросе исключительного права адвокатов на представительство в судах.

Как сообщали Українські Новини, Ставнийчук считает, что заключение КС о конституционности отмены монополии адвокатов имеет политический окрас.