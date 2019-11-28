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28 ноября 2019, четверг, 15:28 601
Верховная Рада и партии 2019-11-28T17:00:03+02:00
Українські Новини
"Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игор

"Не примете закон - не будет наполнения бюджета": Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе, – СМИ

Давид Арахамия, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Игорный бизнес, Азартные игры
Давид Арахамия. Фото: Українські Новини
Давид Арахамия. Фото: Українські Новини

На заседании финансового комитета Верховной Рады Украины 19 ноября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект об игорном бизнесе нужно срочно принять, потому что в бюджет уже заложены поступления от этой отрасли в размере 3 млрд гривен.

Об этом написала в своей статье "Новые рыцари мальтийского ордена. Станет ли Украина игорным офшором?" журналист интернет-издания "Цензор.нет" Татьяна Николаенко.

Ранее издание уже сообщало о перипетиях вокруг последнего вопроса, в связи с тем, что группа лоббистов пыталась выписать закон под онлайн-гемблинг. В середине октября в парламент был подан законопроект Кабинета Министров Украины, а через 3 недели к нему были поданы еще 6 альтернативных, и 2 - об изменениях в бюджетный и налоговый кодекс для урегулирования сферы.

25 ноября народные депутаты 4 комитетов провели закрытую встречу с партнером компании Pharumlegal Филиппом Влемминком, который уже много лет консультирует государства Европейского Союза (ЕС) в сфере игорного бизнеса и представлял ЕС в судебных спорах.

По его словам, сфера азартных игр никогда не должна рассматриваться как драйвер для наполнения бюджета. Потому что первое задание для законодательства в сфере азартных игр – это то, как защитить потребителя и предотвратить отмывание денег.

"Украинская реальность выглядит совсем иначе. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия наполнение бюджета называл одной из первых целей. На заседании финансового комитета 19 ноября он заявил, что законопроект об игорном бизнесе нужно срочно принять, потому что в бюджет уже заложены поступления от этой отрасли в 3 млрд гривен. В тот же день аналогичное заявление сделала и Счетная палата. И тоже вспомнила про заложенные в бюджет миллиарды", - отметила Николаенко.

Влеммник отмечал, что посчитать в первый год доходы от игорного бизнеса просто невозможно.

Эксперт Института будущего Александр Чебаненко и вовсе отметил, что после того, как Юлия Тимошенко провела в 2009 году запрет игорного бизнеса и оставила только лотереи, в стране осталось около 200 компаний, у которых есть лицензии на эту деятельность. И есть вероятность, что после принятия нового закона они все пойдут в суд и заблокируют выдачу новых лицензий. Так что бюджет вместо прибыли получит убытки.

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