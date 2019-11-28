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28 ноября 2019, четверг, 15:25 459
Политика 2019-11-28T17:00:03+02:00
Українські Новини
Атомщики требуют от Минэкоэнерго вернуть Юрия Недашковского и прекратить разворачивание отрасли в сторону РФ

Атомщики требуют от Минэкоэнерго вернуть Юрия Недашковского и прекратить разворачивание отрасли в сторону РФ

Атомщики провели предупредительную акцию протеста под стенами Министерства энергетики и защиты окружающей среды с требованием восстановить в должности президента Государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Участники акции обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию с увольнением главы Энергоатома - предприятия, которое является оператором всех украинских атомных электростанций и обеспечивает 56% производства всей электроэнергии Украины. Атомщики просят прекратить систематическое издевательство над стратегической для Украины ядерной отраслью, ее полное игнорирование со стороны нового министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и немедленно отозвать распоряжение об увольнении Юрия Недашковского.

В резолюции митинга, направленной в адрес президента Украины, специалисты-атомщики отмечают, что вчерашнее решение об увольнении Юрия Недашковского, которое инициировал Алексей Оржель, приведет к полной дестабилизации работы ядерной отрасли и возмутит людей в городах-спутниках АЭС. Атомщики убеждены, что в лице Юрия Недашковского атомная энергетика Украины имеет опытного и эффективного руководителя, который является настоящим профессионалом и прошел все возможные ступени на атомной электростанции - от обходчика вспомогательного оборудования до генерального директора Хмельницкой АЭС.

Участники митинга отмечают, что откровенные пророссийские заявления нового министра ставят крест не только на будущем развитии государства Украина, но и на текущей безопасной и надежной работе украинских АЭС. "Украинская электроэнергия с АЭС - самая дешевая в мире - 56,7 копеек за 1 кВт-ч - такой издевательский тариф для Энергоатома установило предыдущее правительство. Нынешнее правительство ради импорта российско-белорусской электроэнергии ограничивает производство атомной электроэнергии. Несмотря на это АЭС Украины работают безопасно, надежно и стабильно, максимально возможно сокращая сроки ремонтных кампаний ради того, чтобы страна в осенне-зимний период получала самую дешевую в мире электроэнергию.

"25 ноября новый министр во время своей презентации изменений в сфере энергетики и экологии на следующие несколько лет, даже слова не сказал о развитии стратегической для Украины отрасли - о развитии ядерной энергетики, но беспрестанно твердил о преимуществах импорта из РФ. Ранее господин Оржель абсолютно необоснованно назвал работу Энергоатома неэффективной, чем лично оскорбил каждого атомщика. Что это, как не яркое подтверждение анти-профессионализма и анти-компетенции действующего министра?!", - отмечалось в выступлениях участников акции протеста.

Атомщиков беспокоит, что новый министр сворачивает проевропейские проекты развития атомной энергетики, ориентируясь на интересы Кремля, отказывается от инвестиций ЕБРР в повышение безопасности АЭС и намерен свернуть проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива за счет фондового рынка США.

Участники митинга убеждены, что российское лобби в Минекоенерго вскоре поставит крест на диверсификации поставок ядерного топлива для возвращения монополии российской компании ТВЭЛ.

Обращаясь к Президенту Украины, участники митинга отмечают, что при низком тарифе в мире только за 2018 Энергоатом уплатил 11,5 млрд гривен налогов, реализовал инвестиционные проекты на сумму 12,8 млрд гривен, и задают вопрос, почему тогда их предприятие Энергоатом считается неэффективным . "Абсолютно безосновательно инициируя увольнение Юрия Недашковского, министр делает это именно в то время, когда глава государства находится с официальным визитом за границей, а сам на следующий день просто убегает в командировку, скрываясь от вопросов атомщиков", - выразили возмущение митингующие.
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