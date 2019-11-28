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  • 29.11.19 13:00 Пресс-конференция: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине"
28 ноября 2019, четверг, 15:00 25
Пресс-центр 2019-11-28T16:45:03+02:00
Українські Новини
29.11.19 13:00 Пресс-конференция: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине"

29.11.19 13:00 Пресс-конференция: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине"

В пятницу, 29 ноября 2019 года, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине" о систематическом грабеже в 2015-2018 гг. иностранных инвесторов со стороны преступной группировки, в которую входили представители силовых структур.

Участники:

  • Анатолий Велимовский, председатель ОО "Ассоциация защиты иностранных инвестиций";
  • Тарас Москалюк, соучредитель ОО "Ассоциация защиты иностранных инвестиций", председатель общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы Украины "Левый берег - Киев БТО";
  • Альберт Точиловський, гражданин Федеративной Республики Германия, инвестор, владелец BioTexCom;
  • Вильджунас Вирмантас, гражданин Республики Литва, частный инвестор.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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