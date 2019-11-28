29.11.19 13:00 Пресс-конференция: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине"

В пятницу, 29 ноября 2019 года, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине" о систематическом грабеже в 2015-2018 гг. иностранных инвесторов со стороны преступной группировки, в которую входили представители силовых структур. Участники: Анатолий Велимовский, председатель ОО "Ассоциация защиты иностранных инвестиций"; Тарас Москалюк, соучредитель ОО "Ассоциация защиты иностранных инвестиций", председатель общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы Украины "Левый берег - Киев БТО"; Альберт Точиловський, гражданин Федеративной Республики Германия, инвестор, владелец BioTexCom; Вильджунас Вирмантас, гражданин Республики Литва, частный инвестор. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж