"Укрзализныця" намерена построить колею евростандарта от Львова до госграницы в 2020

Акционерное общество "Укрзализныця" намерена построить колею европейского стандарта от станции "Скнилов" во Львове до государственной границы в 2020 году. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель правления компании Евгений Кравцов, передают Українські Новини.

"Из Львова в Европу на скоростных поездах. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год. Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге - может стать реальным", - написал он.

По его словам, за год компания может построить от государственной границы до станции "Скнилов" европуть.

"Скнилов" находится во Львове и расстояние до центрального железнодорожного вокзала составляет - 5,5 км, от международного аэропорта "Львов" - 3 км.

Кравцов также отметил, что запуск поездов от "Скнилова" позволит избежать перегрузки станции "Львов", через которую идут фактически все внутригосударственные поезда.

Кроме того, компания намерена запустить между "Скниловом", аэропортом и львовским главным железнодорожным вокзалом экспресс для комфорта пассажиров.

Кравцов уточнил, что уже через год украинцы смогут получить скоростное соединение между Львовом, Прагой, Краковом и Веной.

Как сообщали Українськ Новини, "Укрзализныця" назначила курсирование международного беспересадочного вагона "Киев - Прага" с 12 декабря 2015 года.