подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 ноября 2019, четверг, 13:57 426
Верховная Рада и партии 2019-11-28T13:58:22+02:00
Українські Новини
Политика властей, направленная на энергокапитуляцию Украины, становится системной, – нардеп Арьев

Политика властей, направленная на энергокапитуляцию Украины, становится системной, – нардеп Арьев

Владимир Арьев, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины, энергобезопасность, Электроэнергия, Россия, импорт электроэнергии
Владимир Арьев. Фото: focus.ua
Владимир Арьев. Фото: focus.ua

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев (фракция "Европейская солидарность") заявил, что политика властей, направленная на энергокапитуляцию страны, носит системный характер и может привести к дальнейшей дестабилизации экономической и политической ситуации в Украине.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

"Собственно, эта политика становится системной. И я вижу, что, к сожалению, у тех, кто сегодня являются бенефициарами президентства Зеленского, есть аппетит большой на легкие деньги благодаря доступу к российским энергетическим ресурсам. И электроэнергия – это было только начало. То, что выстраивалось за последние 5 лет в плане энергетической независимости Украины, сложно и упорно, сейчас пытаются разрушить в угоду нескольким людям ради кратковременной выгоды", – сказал Арьев.

Народный депутат отметил, что за последние годы Украина пыталась спрыгнуть с российской энергетической иглы, однако сейчас действия власти отбрасывают страну назад.

"Сейчас нас пытаются отбросить назад. Если это произойдет, в сочетании с другими событиями, которые непосредственно энергетики не касаются, это может привести к очень серьезной дестабилизации в Украине. И особенно на уровне гражданско-политическом", – спрогнозировал Арьев.

Ранее депутат Рады от фракции "Европейская солдарнисть" Виктория Сюмар заявила, что "поправка Геруса", которая возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации (РФ), закрывает путь Украины к энергоинтеграции с Европейским Союзом, и оппозиция будет добиваться ее отмены. А нардеп Ахтем Чийгоз назвал возобновление импорта электроэнергии из РФ предательством национальных интересов.

Напомним, 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о том, что "поправка Геруса" позволяет импорт электроэнергии именно из России, и обещал разобраться с закупкой электроэнергии из РФ.

Больше новостей о: Владимир Арьев Европейская солидарность Верховная Рада Украины энергобезопасность Электроэнергия Россия импорт электроэнергии

Архив
Новости
Минэкоэнерго инвесторам снизить "зеленый" тариф на 10-17% и продлить его на 5 лет 13:59
Политика властей, направленная на энергокапитуляцию Украины, становится системной, – нардеп Арьев 13:57
Спецназ ГБР. Скриншот: Ольга Варченко/Facebook
Первых 22 бойца спецназа ГБР начали службу, - Варченко 13:54
Адвокат Трампа оказался почетным мэром поселка под Киевом, - СМИ 13:52
На "нормандской встрече" Зеленский не собирается идти на уступки Путину, - Данилов 13:44
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Кабмин зафиксирует цену на газ на январь-апрель 2020 17:25
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Иванисов. Фото: 4vlada.com
"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии 10:44
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
По 345 тыс. гривен в год на одного: какие зарплаты и льготы оплачивают депутатам украинцы 09:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok