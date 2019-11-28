Во Львове депутат местной ОТГ организовал международный наркосиндикат, — прокурор Ирина Диденко

На Львовщине раскрыли международный наркосиндикат, организованный депутатом одной из объединенных территориальных громад. Об этом заявила новый прокурор области Ирина Диденко, которая возглавляла расследование, сообщает Вголос.

В рамках процессуального руководства проведено больше 90 обысков: изъято 46 кг наркотических и психотропных веществ, 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн грн, а также боеприпасы, наличные, дорогостоящие автомобили. Задержаны двое руководителей и 17 участников группировки. "Всем вручили подозрения. Депутату подписала лично. Впереди избрание мер пресечения и работа в рамках досудебного расследования", — сообщила Ирина Диденко.

Как установило следствие, "партнерами" депутата по незаконному бизнесу были еще двое жителей Львова. В целом в синдикате были задействованы больше 20 человек, включая бывшего полицейского, который ранее работал в сфере борьбы с наркопреступностью.

Группировка наладила производство и сбыт психотропных веществ на территории Украины, Молдовы и Беларуси. "Центр организации был именно во Львове. Региональные "филиалы" сбыта наркотиков были на Киевщине, Николаевщине, Харьковщине, Львовщине и Днепропетровщине. Три лаборатории в нашей области и две на Черкащине производили психотропные вещества", — сообщила прокурор Ирина Диденко.

Фигуранты сбывали наркотики с помощью так называемых "закладок" и через интернет-магазин, оплату получали посредством систем "EasyPay", "Btcu.biz", "BitObmen". "Каждый день под угрозой оказывалось 200 жизней, а именно столько "закладок" доходило до своих адресатов", — сообщила Ирина Диденко.