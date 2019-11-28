подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Во Львове депутат местной ОТГ организовал международный наркосиндикат, — прокурор Ирина Диденко
28 ноября 2019, четверг, 12:45 726
Политика 2019-11-28T14:00:03+02:00
Українські Новини
Во Львове депутат местной ОТГ организовал международный наркосиндикат, — прокурор Ирина Диденко

Во Львове депутат местной ОТГ организовал международный наркосиндикат, — прокурор Ирина Диденко

Наркосиндикат, Прокурор
Ирина Диденко. Фото: пресс-служба
Ирина Диденко. Фото: пресс-служба

На Львовщине раскрыли международный наркосиндикат, организованный депутатом одной из объединенных территориальных громад. Об этом заявила новый прокурор области Ирина Диденко, которая возглавляла расследование, сообщает Вголос

В рамках процессуального руководства проведено больше 90 обысков: изъято 46 кг наркотических и психотропных веществ, 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн грн, а также боеприпасы, наличные, дорогостоящие автомобили. Задержаны двое руководителей и 17 участников группировки. "Всем вручили подозрения. Депутату подписала лично. Впереди избрание мер пресечения и работа в рамках досудебного расследования", — сообщила Ирина Диденко.

Как установило следствие, "партнерами" депутата по незаконному бизнесу были еще двое жителей Львова. В целом в синдикате были задействованы больше 20 человек, включая бывшего полицейского, который ранее работал в сфере борьбы с наркопреступностью.

Группировка наладила производство и сбыт психотропных веществ на территории Украины, Молдовы и Беларуси. "Центр организации был именно во Львове. Региональные "филиалы" сбыта наркотиков были на Киевщине, Николаевщине, Харьковщине, Львовщине и Днепропетровщине. Три лаборатории в нашей области и две на Черкащине производили психотропные вещества", — сообщила прокурор Ирина Диденко.

Фигуранты сбывали наркотики с помощью так называемых "закладок" и через интернет-магазин, оплату получали посредством систем "EasyPay", "Btcu.biz", "BitObmen". "Каждый день под угрозой оказывалось 200 жизней, а именно столько "закладок" доходило до своих адресатов", — сообщила Ирина Диденко.

Больше новостей о: Наркосиндикат Прокурор

Архив
Новости
Минэкоэнерго инвесторам снизить "зеленый" тариф на 10-17% и продлить его на 5 лет 13:59
Политика властей, направленная на энергокапитуляцию Украины, становится системной, – нардеп Арьев 13:57
Спецназ ГБР. Скриншот: Ольга Варченко/Facebook
Первых 22 бойца спецназа ГБР начали службу, - Варченко 13:54
Адвокат Трампа оказался почетным мэром поселка под Киевом, - СМИ 13:52
На "нормандской встрече" Зеленский не собирается идти на уступки Путину, - Данилов 13:44
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Кабмин зафиксирует цену на газ на январь-апрель 2020 17:25
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Иванисов. Фото: 4vlada.com
"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии 10:44
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
По 345 тыс. гривен в год на одного: какие зарплаты и льготы оплачивают депутатам украинцы 09:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok