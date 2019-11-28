Государство вернет больше денег, договорившись с Бахматюком, - Concordе Capital

В Concordе Capital считают, что Бахматюк неоднократно заявлял о своем желании договориться о какой-то компенсации. Его последнее заявление о готовности вернуть до 8,5 млрд. грн означает, что это больше, чем государство сможет получить от Бахматюка, если его активы будут арестованы и проданы.

Как сообщает ConcordеCapital, НАБУ заявило, что расследует уголовное дело с участием VAB Bank (был подконтрольным Олегу Бахматюку до декабря 2014 г.) с октября 2016 года, пишет Depo.ua.

Но в феврале 2019 тогдашний генпрокурор передал расследование Национальной полиции. Полиция закрыла дело в августе, не найдя никакого состава преступления.

Однако вновь генпрокурор в сентябре приказал НАБУ перезапустить следствие. Это привело к тому, что бывшие чиновники НБУ и Банка VAB были объявлены подозреваемыми по делу о сговоре 11-13 ноября, а Бахматюк был объявлен в национальный розыск 21 ноября.

По этой последовательности событий можно сделать вывод, что был приказ высших должностных лиц привлечь к уголовной ответственности бывших владельцев обанкротившихся банков.

ConcordеCapital напоминает, что МВФ требует от украинских властей сделать все возможное, чтобы вернуть затраты на рефинансирование обанкротившихся банков. Поскольку власть не может привлечь к уголовной ответственности "большую рыбу", которой является бывший владелец "Приватбанка" (Игорь Коломойский, - "ДС"), то было решено сосредоточиться на мелких.

Два обанкротившихся банка VAB и Финансовая Инициатива контролировались Олегом Бахматюком. Поэтому неудивительно, что Бахматюк также в списке кандидатов на преследование. Однако, привлекая к уголовной ответственности обанкротившиеся финучрежденя, власть не обязательно вернет деньги, потраченные на рефинансирование этих банков (как этого требует МВФ).

В отличие от дела бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Жеваго, который никогда не озвучивал готовность возместить расходы правительства, Бахматюк неоднократно заявлял о своем желании договориться о какой-то компенсации. Его последнее заявление о готовности вернуть до 8,5 млрд грн. больше, чемгосударство сможет получить от Бахматюка, если его активы будут арестованы и проданы.

Напомним, ConcordеCapital считает, что давление государства и НАБУ на Бахматюка приведет к худшему сценарию.

Как известно, вечером 11 ноября СМИ сообщили, что сотрудники НАБУ приехали в офис одного из крупнейших банков Украины - "Райффайзен Банка", чтобы задержать главу правления Александра Писарука, бывшего первого заместителя ныне опальной главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая находится в Лондоне.

12 ноября стало известно, что Бахматюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по НАБУ и ГПУ, которые возобновили уголовное дело в отношении VAB банка.

Он пояснил, что подозрение НАБУ политически мотивировано и ставит под угрозу работу агрохолдинга "Укрлендфарминг", а также отверг претензии Нацбанка в размере 29,3 млрд грн долга перед государством.

Эксминистр финансов Александр Шлапак сообщил, что Бахматюк боролся за VAB банк до последнего и пытался внести $200 млн для его спасения.

Известно также, что объединение "Бизнес-Варта" и "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились к президенту Зеленского в защиту "Укрлендфарминг" Бахматюка.

18 ноября сообщалось, что экспертиза опровергает обвинения НАБУ.

Несколько ранее, 15 ноября Высший антикоррупционный суд определил для бывшего первого заместителя Нацбанка Александра Писарука меру пресечения в виде залога в 5 млн гривен.

Впоследствии стало известно, что "Райффайзен банк" внесет залог за Писарука и оставит его на должности.

Справка: НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Однако Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств вкладчикам.