подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Слишком жесткие предупреждения на электронных сигаретах могут помешать переходу курильщиков с обычных сигарет на вейпинг, - Independent
28 ноября 2019, четверг, 09:29 923
Общество 2019-11-28T09:29:01+02:00
Українські Новини
Слишком жесткие предупреждения на электронных сигаретах могут помешать переходу курильщиков с обычных сигарет

Слишком жесткие предупреждения на электронных сигаретах могут помешать переходу курильщиков с обычных сигарет на вейпинг, - Independent

Здоровье, Никотин, Сигареты, Электронные сигареты

Исследование, проведенное Центром аддиктивного поведения при Лондонском университете Южного берега (LSBU), показало, что слишком жесткие предупреждения о вреде для здоровья на упаковках электронных сигарет могут помешать курильщикам перейти на вейпинг. Сообщает британская газета Independent.

Авторы отчета, опубликованного в журнале Addictive Behaviors, призвали правительство пересмотреть формулировку предупреждений на электронных сигаретах. Поскольку участники исследования подтвердили, что сообщение о сниженном риске было бы более эффективным для поощрения перехода курильщиков с традиционных сигарет на электронные.

- Поскольку действующие предупреждения, принятые в Евросоюзе, фокусируются на абсолютных рисках употребления никотина, они могут препятствовать изменению поведения курильщика и подорвать потенциал перехода на электронные сигареты - заявили в Центре аддиктивного поведения.

В Центре советуют на товарах со сниженным риском размещать "сравнительные" предупреждения, которые оценивают риски продукции по сравнению с рисками обычных сигарет.

Исследование финансировалось Британским центром исследования рака (Cancer Research UK)

-  Электронные сигареты являются относительно новым продуктом. Они не безвредны, и мы пока не знаем уровень их долгосрочного влияния на организм человека. Но исследования уже показывают, что вейпинг менее вреден, чем курение обычных сигарет и он может помочь людям бросить курить - уверена Крути Шротри, менеджер по борьбе против табака Британского центра исследования рака.

Хотя ученые по-прежнему не пришли к общему мнению по поводу влияния вейпинга на здоровье человека, но основные организации здравоохранения Британии - в т.ч. National Health System и Public Health England - считают, что вейпинг менее вреден по сравнению с курением обычных сигарет.

Так, согласно отчету Public Health England вейпинг на 95% менее вреден, чем курение.

По оценкам экспертов, в Великобритании ежегодно благодаря электронным сигаретам бросают курить 20 тыс курильщиков.

В целом, по мнению экспертов, альтернативные табачные изделия, которые не предполагают горения табака (а именно в процессе горения образуются многие наиболее опасные химические соединения - в т.ч. смолы) должны регулироваться в соответствии с профилем их риска.

В свою очередь коммуникация и более точная информация (об относительных рисках, в сравнении с сигаретами) являются ключевыми факторами для перехода взрослых курильщиков на потенциально менее вредные альтернативы.

В рамках исследования было опрошено 2495 жителей Великобритании. Участников просили оценить риски употребления электронных сигарет и готовность перейти на них с обычных сигарет. Замеры проводились до и после предоставления разных вариантов предупреждений о рисках продукции для здоровья.

Как сообщалось ранее, в мире все большую популярность приобретает такой подход к проблеме курения: если не куришь - не начинай, если куришь - бросай, если не можешь бросить - переходи на менее вредные альтернативы.

Больше новостей о: Здоровье Никотин Сигареты Электронные сигареты

Архив
Новости
Газ дешеветь не будет: эксперты озвучили прогноз цены на голубое топливо 09:46
Норковые фермы могут привлечь в АПК Украины до 2021 года не менее $500 млн инвестиций 09:35
Слишком жесткие предупреждения на электронных сигаретах могут помешать переходу курильщиков с обычных сигарет на вейпинг, - Independent 09:29
Украину накрыл густой туман: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности 09:27
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу 09:16
больше новостей
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Продажа квартир на "первичке" в Киеве рухнула на треть с начала года 12:22
Кабмин зафиксирует цену на газ на январь-апрель 2020 17:25
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Бужанский дал Рябошапке 2 дня, чтоб внести в Раду снятие неприкосновенности с Порошенко 10:56
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok