Сын российского художника Никаса Сафронова застрял на унитазе в самолете

Сын российского художника Никаса Сафронова застрял на унитазе в самолете во время полета. Об этом сообщается в Telegram-канале "Небожена".

Согласно данным канала, пианист Лука Затравкин летел на борту самолета Boeing 737-800 из Казани в Москву. Мужчина отлучился в уборную, но сам выйти не смог.

Парень, страдающий от ожирения, застрял в туалете и попросил помощи. Курьезный инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как несколько человек помогают Затравкину подняться с унитаза, а он громко стонет. Также мужчина кричал, что он не умрет в туалете.

Также сообщается, что подобные ситуации происходили с Затравкиным неоднократно.

Как сообщали Українські Новини, ранее портрет беглого украинского президента Виктора Януковича стал одним из последних в галерее президентов мира от российского художника Никаса Сафронова, а заказал ему эту картину Азаров.

Также в центре Москвы художник Никас Сафронов на BMW протаранил "скорую".