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27 ноября 2019, среда, 21:55 8
Жизнь 2019-11-27T22:00:01+02:00
Українські Новини
Сын российского художника Никаса Сафронова застрял на унитазе в самолете

Сын российского художника Никаса Сафронова застрял на унитазе в самолете

Никас Сафронов, Туалет, Самолет

Сын российского художника Никаса Сафронова застрял на унитазе в самолете во время полета. Об этом сообщается в Telegram-канале "Небожена".

Согласно данным канала, пианист Лука Затравкин летел на борту самолета Boeing 737-800 из Казани в Москву. Мужчина отлучился в уборную, но сам выйти не смог.

Парень, страдающий от ожирения, застрял в туалете и попросил помощи. Курьезный инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как несколько человек помогают Затравкину подняться с унитаза, а он громко стонет. Также мужчина кричал, что он не умрет в туалете.

Также сообщается, что подобные ситуации происходили с Затравкиным неоднократно.

Как сообщали Українські Новини, ранее портрет беглого украинского президента Виктора Януковича стал одним из последних в галерее президентов мира от российского художника Никаса Сафронова, а заказал ему эту картину Азаров.

Также в центре Москвы художник Никас Сафронов на BMW протаранил "скорую".

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