"Мовный" омбудсмен Монахова поможет похоронить Слугу народа, - Бужанский

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский отреагировал на назначение Татьяны Монаховой Уполномоченным по защите государственного языка. Свое мнение он высказал на персональной странице в социальной сети Telegram.

"Трудно сказать, зачем мы пытаемся похоронить свою политическую силу, копируя гуманитарную политику Порошенко, но мовный омбудсмен Монахова безусловно будет в этом незаменимым подспорьем", - отметил нардеп Бужанский.

Возможно, что поводом для таких выводов Максима Бужанского послужили отдельные заявления Татьяны Монаховой. Как отмечает портал strana.ua, Монахова, например, считает, что украинизация не просто нужна - ее кроме пряника, нужно проводить и кнутом. А украинское общество Монахова мечтает видеть "гомогенным".

"Всегда была мечта взрастить, построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства - общества единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам. Монолит создают и кнутом, и пряником", - пишет Монахова.

"Пряник" она видит в создании качественного украиноязычного продукта - вроде "Океана Эльзы" или "Воплей Видоплясова". А "кнут" - в квотах.

"Кнут, однако, тоже дает свои плоды. Введенные квоты на украиноязычный контент показали как готовность авторов создавать песни и фильмы на государственном языке, так и готовность людей их слушать и смотреть", - считает новый языковой омбудсмен.

Интересно, что после заявлений о благости "кнута", доцент пишет: "Формировать толерантное общество — значит воспитывать договороспособность в людях".

Монахова также призывает зарегулировать интернет и поставить его под контроль государства.

"В законодательстве Украины об информации и СМИ отсутствует термин "интернет". Соответственно, интернета в стране де-юре не существует. Выходит, информационная безопасность страны нуждается в общественной дискуссии и четко прописанных законах", - считает она.

Как информировали Українські Новини, за 100 дней президентства Владимир Зеленский не провел анализ закона о функционировании украинского языка на соблюдение конституционных прав всех украинцев, как обещал на выборах. Никакие рабочие или экспертные группы для анализа этого закона в Офисе Президента Украины (ОПУ) не создавались. Более того, данный вопрос не относится к юрисдикции Президента.