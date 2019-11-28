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  • "Мовний" омбудсмен Монахова допоможе поховати Слугу народу, - Бужанський
28 листопада 2019, четвер, 06:29 25
Політика 2019-11-28T09:45:02+02:00
Українські Новини
"Мовний" омбудсмен Монахова допоможе поховати Слугу народу, - Бужанський

"Мовний" омбудсмен Монахова допоможе поховати Слугу народу, - Бужанський

Максим Бужанський, Володимир Зеленський, Тетяна Монахова, Мовний закон, Квоти на мову

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський відреагував на призначення Тетяни Монахової Уповноваженим щодо захисту державної мови. Свою думку він висловив на персональній сторінці в соціальній мережі Telegram.

"Важко сказати, навіщо ми намагаємося поховати свою політичну силу, копіюючи гуманітарну політику Порошенко, але мовний омбудсмен Монахова безумовно буде в цьому незамінною підмогою", - зазначив нардеп Бужанський.

Можливо, що приводом для таких висновків Максима Бужанського стали окремі заяви Тетяни Монахової. Як зазначає портал strana.ua, Монахова, наприклад, вважає, що українізація не просто потрібна – її, окрім пряника, потрібно проводити і батогом. А українське суспільство Монахова мріє бачити "гомогенним".

"Завжди була мрія виростити, побудувати або сконструювати потужний гомогенний моноліт українства - суспільства однодумців, які розмовляють державною мовою, не мають розбіжностей за ключовими державницькими питаннями. Моноліт створюють і батогом, і пряником", - пише Монахова.

"Пряник" вона бачить у створенні якісного україномовного продукту - на кшталт "Океану Ельзи" або "Воплів Відоплясова". А "батіг" - в квотах.

"Батіг, однак, теж дає свої плоди. Введені квоти на україномовний контент показали як готовність авторів створювати пісні і фільми державною мовою, так і готовність людей їх слухати і дивитися", - вважає новий мовний омбудсмен.

Цікаво, що після заяв про милість "батога", доцент пише: "Формувати толерантне суспільство - значить виховувати здатність домовлятися в людях".

Монахова також закликає зарегулювати інтернет і поставити його під контроль держави.

"У законодавстві України про інформацію і ЗМІ немає такого терміну як  "Інтернет". Відповідно, інтернету в країні де-юре не існує. Виходить, інформаційна безпека країни потребує суспільної дискусії і чітко прописаних законах", - вважає вона.

Як інформували Українські Новини, за 100 днів президентства Володимир Зеленський не провів аналіз закону про функціонування української мови на дотримання конституційних прав усіх українців, як обіцяв на виборах. Ніякі робочі або експертні групи для аналізу цього закону в Офісі Президента України (ОПУ) не створювалися. Більш того, дане питання не відноситься до юрисдикції Президента.

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