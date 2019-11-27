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27 ноября 2019, среда, 20:09 508
Мир 2019-11-27T20:30:08+02:00
Українські Новини
В знак протеста ЛГБТ-движению Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020

В знак протеста ЛГБТ-движению Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020

Венгрия, ЛГБТ, Евровидение-2020, Протесты против ЛГБТ
ЛГБТ Фото: zn.ua
ЛГБТ Фото: zn.ua

Венгрия отказалась принимать участие в конкурсе Евровидение -2020 из-за того, что его организаторы поддерживают ЛГБТ- сообщество и допускают их представителей к участию в вокальном конкурсе. Об этом передает The Guardian, ссылаясь на свои источники.

В частности, несмотря на то, что не было дано официальной причины для отказа от участия, этот шаг вызван усилением гомофобной риторики в Венгрии, где премьер-министр по борьбе с миграцией Виктор Орбан начал проводить политику "семья прежде всего", направленную на оказание помощи традиционным семьям и стимулирование рождаемости.

В начале 2019 года спикер венгерского парламента сравнил однополое усыновление с педофилией, тогда как комментатор провластного телевидения назвал Евровидение "гомосексуальной флотилией" и заявил, что участие не будет полезным для психического здоровья нации.

Источник с венгерского общественного вещателя MTVA сообщил The Guardian, что, хотя не было сообщено никакой причины для решения о выходе из конкурса, сотрудники считают, что отказ связан с ассоциацией конкурса с гомосексуальной культурой.

В письме для Guardian MTVA отмечает: "Вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать постановки, созданные талантами венгерской поп-музыки".

"Я приветствую решение, в том числе с точки зрения психического здоровья, что Венгрия не будет принимать участия в гомосексуальной флотилии, к которой этот международный песенный конкурс был возведен", - сказал Андрас Бенцик, редактор провластного журнала и частый телевизионный комментатор .

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Также украинский футболист Александр Нойок выступил против ЛГБТ-парадов и раскритиковал гей-парад в Киеве. 

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