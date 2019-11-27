Украинский Hollywood: в Одессе на Жеваховой горе устанавливают надпись стоимостью в 1,5 млн гривен

В Одессе в стиле Голливуда устанавливают огромную надпись из бетонных букв за 1,5 млн гривен. Об этом передает "Маяк".

Надпись "Жевахова гора" устанавливают в рамках проекта по благоустройству горы, который победил в "Общественном бюджете-2019" Одессы.

Визуализация проекта по устройству Жеваховой горы.Фото: dumskaya.net

Авторами проекта является комитет микрорайона Куяльницкий, которые намерены создать туристический объект и зону отдыха, где также должны появиться стела в древнегреческом стиле, скамейки и античные объекты, которые не имеют исторической ценности.

Общая стоимость проекта по благоустройству оценивается в 1,5 млн грн.

Авторы проекта подчеркивают, что гора имеет античное прошлое. В своих объяснениях о прошлом Жеваховой горы они ссылаются на данные Википедии.

Отмечается, что в V—IV веках до нашей эры на горе находилось святилище богини Деметры — покровительницы земледелия, а также на этом месте была пристань для греческих кораблей, которые шли из Тиры и Афин в Ольвию.

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