В СНБО создадут спецгруппу для мониторинга ситуации и угроз в энергетике из-за импорт из России, – нардеп

Депутат Верховной Рады Украины, первый заместитель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет создана профессиональная группа для мониторинга ситуации и угроз в энергетике, возникших из-за импорт электроэнергии из Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщило интернет-издание "Главком".

"На встрече с секретарем СНБО Алексеем Даниловым обсудили ситуацию на энергорынке и реальные угрозы энергетической безопасности Украины - газ, электроэнергия, ТКЭ. Не обошли вниманием и питьевую воду, и жилой фонд. Как я понял - в ближайшее время планируется создание профессиональных групп по направлениям для мониторинга и анализа ситуации. Вакуум, образовавшийся надо немедленно заполнять", - заявил Кучеренко.

Напомним, ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к Президенту, премьер-министру, секретарю СНБО и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

С таким же призывом к представителям власти обратился председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, который предупредил, что неограниченный импорт электроэнергии из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль.

11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе народного депутата Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.