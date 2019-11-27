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27 ноября 2019, среда, 15:33 625
Интернет и IT 2019-11-27T15:40:33+02:00
Українські Новини
Претензии, на которых строится иск ФГИ по реприватизации "Укртелекома", юридически сомнительны, – юрист

Претензии, на которых строится иск ФГИ по реприватизации "Укртелекома", юридически сомнительны, – юрист

Артем Подольский, Trusted Advisors, ФГИ Украины, Реприватизация, Укртелеком
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Претензии Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины, предъявленные инвестору "Укртелекома", необоснованны и юридически сомнительны.

Об этом написал адвокат, партнер юридической фирмы Trusted Advisors Артем Подольский в колонке для интернет-издания Pravo.

Адвокат напомнил, что приватизация "Укртелекома" являлась одной из успешной в истории Украины, наряду с продажей "Криворожстали". В 2011 году пакет акций "Укртелекома" был продан инвестору за 10,6 млрд гривен, что в 2,4 раза превышало их номинальную стоимость.

По его мнению, претензии к инвестору со стороны Фонда госимущества, который пытается через суд вернуть предприятие в госсобственность, являются безосновательными.

"С подачи парламентской комиссии предыдущего созыва Фонд госимущества озвучил свои претензии к "ЕСУ" (собственнику "Укртелекома") - неполучение инвестиций "Укртелекомом" и опять же непередача специальной сети правительственной связи в госсобственность. Обе претензии не идеальны - инвестиции указывались как план для покупателя, а не как обязательное условие (поэтому и пеня за рекомендацию выглядит сомнительной). Не передача сети спецсвязи - вопрос скорее оформления, чем факта. По факту эта линия создана, и государство ею пользуется", - считает Подольский.

Он подчеркнул, что невыполнение инвестиционного договора точь-в-точь, в частности по передаче сети спецсвязи, не является основанием для его прекращения, поскольку ущерба от этого нанесено не было.

"Госспецсвязь (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины) действительно не приняла сеть правительственной связи в госсобственность - нормативный акт, который регулирует этот процесс, был принят уже после создания этой сети, и на момент ее создания стороны не знали и не могли знать об условиях принятия в госсобственность, которые будут действовать в будущем. Существенного вреда невыполнение условий договора точь-в-точь не несет, то есть и ставить вопрос о прекращении договора нет смысла", - отметил Подольский.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Экономист Алексей Кущ считает, что возможное возвращение в госсобственность "Укртелекома" может поставить крест на инвестиционных планах правительства и движении инвестиций в частный сектор. Чтобы привлечь инвестора, ему необходимо предоставить долгосрочные гарантии. Он полагает, что национализация "Укртелекома" вызовет необходимость его повторной приватизации, но выручить за него прежние 10,575 млрд гривен уже не удастся, поскольку нынешняя стоимость компании в 4-8 раз ниже.

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