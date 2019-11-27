подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
27 ноября 2019, среда, 14:18 624
Общество 2019-11-27T14:20:45+02:00
Українські Новини
Объявлен тендер на строительство печально известного моста в Запорожье, – советник премьера Голик

Объявлен тендер на строительство печально известного моста в Запорожье, – советник премьера Голик

Юрий Голик
Юрий Голик

Как и было обещано, в Запорожье объявлен тендер на достройку печально известного моста-долгостроя, брошенного еще в 2004 году. Об этом в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По его словам, объявление тендера является первым шагом в бюрократической цепочке "превращения многолетнего провала в, собственно, мост".

"Было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на достройку этого моста. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено", - сообщил Голик. Он также рассказал, что добиться этого стоило больших нервов.

Напомним, в ходе рабочий поездки в начале ноября недостроенный мост в Запорожье осмотрели премьер Александр Гончарук, руководитель Укравтодора Александр Кубраков и советник премьера Юрий Голик. Тогда было обещано, что задача за год-полтора открыть одну сторону этого моста, за два-три года – сделать его весь. Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили, попутно передав его с баланса города на баланс Укравтодора. 
Архив
Новости
Претензии, на которых строится иск ФГИ по реприватизации "Укртелекома", юридически сомнительны, – юрист 15:33
Давление государства и НАБУ на Бахматюка приведет к худшему сценарию, - Concord Capital 15:29
Социальные проблемы не решены: советник ЕС раскритиковал украинский проект по легализации игорного бизнеса 15:13
Кабмин одобрил второй этап медреформы в Украине: он начнется в апреле 2020 15:07
Игорные салоны не исчезнут из жилых домов и после легализации игорного бизнеса, - депутат от "Слуги народа" 15:00
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей 22:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Бужанский дал Рябошапке 2 дня, чтоб внести в Раду снятие неприкосновенности с Порошенко 10:56
Иванисов. Фото: 4vlada.com
"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии 10:44
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok