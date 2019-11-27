Объявлен тендер на строительство печально известного моста в Запорожье, – советник премьера Голик

Как и было обещано, в Запорожье объявлен тендер на достройку печально известного моста-долгостроя, брошенного еще в 2004 году. Об этом в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По его словам, объявление тендера является первым шагом в бюрократической цепочке "превращения многолетнего провала в, собственно, мост".

"Было обещано, что в течении ближайших двух-трех недель будет объявлен тендер на достройку этого моста. Сказано - сделано. Проект восстановлен. Тендер объявлен. Финансирование найдено", - сообщил Голик. Он также рассказал, что добиться этого стоило больших нервов.

Напомним, в ходе рабочий поездки в начале ноября недостроенный мост в Запорожье осмотрели премьер Александр Гончарук, руководитель Укравтодора Александр Кубраков и советник премьера Юрий Голик. Тогда было обещано, что задача за год-полтора открыть одну сторону этого моста, за два-три года – сделать его весь. Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили, попутно передав его с баланса города на баланс Укравтодора.