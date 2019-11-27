Препятствование законной деятельности "Палп Милл Принт" правоохранительными органами или рейдерский захват? – СМИ

25 ноября на территорию одного из крупнейших полиграфических комплексов в Европе с австро-немецкими инвестициями Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Палп Милл Принт" ворвались более 50 человек в балаклавах и спецобмундировании. Представители Службы безопасности Украины, Национальной полиции и прокуратуры проводили действия на территории предприятия с нарушением ряда процессуальных норм.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

В течение 14 часов правоохранительные органы мешали ведению предпринимательской деятельности компании с европейскими инвестициями, а проведенный обыск предприятия даже не фигурировал в постановлении суда.

Причина - ООО "Палп Милл Принт" выиграло аукцион по продаже имущественного комплекса обанкротившегося Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Блиц-Информ". На торги, которые состоялись 18 ноября 2019 года, весь имущественный комплекс банкрота был выставлен по цене более 495 млн гривен. Но в процессе торгов стоимость упала до почти 50 млн гривен. ООО "Палп Милл Принт" полностью оплатило стоимость выкупленного на аукционе имущества, однако оформить право собственности ему не дают правоохранительные органы.

Так, уже через несколько часов после завершения аукциона и объявления результатов в государственном реестре прав собственности на недвижимость появилось сообщение о наложении ареста на имущество ЗАО "Блиц-Информ", по решению следственного судьи Печерского районного суда г. Киева, в пределах открытого накануне уголовного производства. И хотя арест наложен только на имущество, находящееся в залоге "Укрэксимбанка", продажа имущества, как имущественного комплекса, была заблокирована.

На следующий день, 26 ноября 2019 года, правда уже без военизированной охраны следователи пытались попасть на территорию предприятия с "просроченным" постановлением суда.

Владельцы ООО "Палп Милл Принт", подозревают, что предприятие и его территорию хотят просто "отжать" руками силовых структур.

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Напомним, за 2 года своего существования ООО "Палп Милл Принт" создала более 500 рабочих мест и регулярно платит налоги в государственную казну.

22 ноября 2019 года полиграфический комплекс получил награду "Компания года" за вклад в развитие Украины.