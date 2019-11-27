Легализация азартных игр и рынок земли обвалили рейтинг Зеленского, - Деминициативы

Уровень общественного доверия к Зеленскому снизился, согласно результатам общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Исследование также демонстрирует основные причины такого падения - внедрение рынка земли и легализации игорного бизнеса.

При этом в вопросе легализации азартных игр падение рейтинга вызвала лишь попытка - в отличие от принятого в первом чтении законопроекта про рынок земли, проект закона про игорный бизнес Верховной Радой еще не рассматривался.

Консенсуса по поводу легализации азартных игр в украинском обществе нет, но большинство высказалось против - 49,3%, за - 37,6%.

Показатель отношения украинцев к внедрению рынка земли сельхозназначения - 57,9% против.

"Исходя из этого, не вполне понятно, на что рассчитывает власть, особенно если учесть, что в августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, то в ноябре - 35,9%. За такой короткий срок это очень большое падение, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом очень существенную роль. Скажем так: не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими. Все это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения", - заявил РБК-Украина Борис Кушнирук, глава экспертного совета Украинского аналитического центра.

Кушнирук таже отметил, что, если президент не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, его ждет катастрофическое падение рейтинга до конца 2019 года, и вкупе эти решения могут вызвать народные волнения. Эти две проблемы он назвал "бомбами, которые могут рвануть в любой момент".

В целом действия Зеленского в августе негативно воспринимали 3,5% украинцев, теперь же - 8,2%.

Напомним, что результаты исследования социологической группы "Рейтинг", посвященного исключительно легализации игорного бизнеса, показали, что против нее высказались 58%.