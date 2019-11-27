подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Легализация азартных игр и рынок земли обвалили рейтинг Зеленского, - Деминициативы
27 ноября 2019, среда, 09:59 2261
Политика 2019-11-27T10:13:54+02:00
Українські Новини
Легализация азартных игр и рынок земли обвалили рейтинг Зеленского, - Деминициативы

Легализация азартных игр и рынок земли обвалили рейтинг Зеленского, - Деминициативы

Зеленский Владимир, Азартные игры, Рынок земли, Игорный бизнес, Законопроект, Борис Кушнирук

Уровень общественного доверия к Зеленскому снизился, согласно результатам общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Исследование также демонстрирует основные причины такого падения - внедрение рынка земли и легализации игорного бизнеса.

При этом в вопросе легализации азартных игр падение рейтинга вызвала лишь попытка - в отличие от принятого в первом чтении законопроекта про рынок земли, проект закона про игорный бизнес Верховной Радой еще не рассматривался.

Консенсуса по поводу легализации азартных игр в украинском обществе нет, но большинство высказалось против - 49,3%, за - 37,6%.

Показатель отношения украинцев к внедрению рынка земли сельхозназначения - 57,9% против.

"Исходя из этого, не вполне понятно, на что рассчитывает власть, особенно если учесть, что в августе 50,5% опрошенных считали, что Украина в целом идет в верном направлении, то в ноябре - 35,9%. За такой короткий срок это очень большое падение, и именно азартные игры и рынок земли сыграли в этом очень существенную роль. Скажем так: не пытайся власть пропихнуть такие непопулярные решения, и результаты опроса были бы совсем другими. Все это говорит о высоком непрофессионализме людей, принимающих решения", - заявил РБК-Украина Борис Кушнирук, глава экспертного совета Украинского аналитического центра.

Кушнирук таже отметил, что, если президент не остановит легализацию азартных игр и внедрение рынка земли в том виде, как оно было проголосовано в первом чтении, его ждет катастрофическое падение рейтинга до конца 2019 года, и вкупе эти решения могут вызвать народные волнения. Эти две проблемы он назвал "бомбами, которые могут рвануть в любой момент".

В целом действия Зеленского в августе негативно воспринимали 3,5% украинцев, теперь же - 8,2%.

Напомним, что результаты исследования социологической группы "Рейтинг", посвященного исключительно легализации игорного бизнеса, показали, что против нее высказались 58%.

Больше новостей о: Зеленский Владимир Азартные игры Рынок земли Игорный бизнес Законопроект Борис Кушнирук

Архив
Новости
Иванисов. Фото: 4vlada.com
"Слуга народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии 10:42
ГБР сообщило о подозрении замдиректора компании-поставщика некачественных бронежилетов 10:31
ГБР подозревает сотрудников департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ в вымогательстве взяток с предпринимателей, - Варченко 10:18
Доллар в обменниках Киева снова упал: курс валют на сегодня 10:07
Рябошапка уволил прокурора Кулика, - Лещенко 10:06
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей 22:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
Виновен, но не наказан: суд закрыл дело Розенблата 13:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok