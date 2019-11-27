Гороскоп для каждого знака: кому необходимо сохранять спокойствие, и кого постигнет удача в среду

День начинается с активных планов и целей, которые мы готовы уже воплощать в жизнь и полагаемся на удачу в сегодняшнем дне. Астрологи ранее уже рассказали о том, как удачливо спланировать бюджет для покупок и расходов в преддверии Черной пятницы по Лунному календарю. Астролог Максим Маярчук в своем прогнозе для всех знаков зодиака на сегодня рассказал. кому следует не планировать ничего важного в этот день, а кому настроиться на практический лад, пишет decor.modaistile.

Овен

Вам необходимо сохранять спокойствие для того, чтобы все задуманное получилось. Даже если многое идет не по плану, вы найдете способ взять ситуацию под контроль. Навыки, приобретенные за последнее время, могут пригодиться вам в данный период. Полезно будет вспомнить о каких-то старых идеях и проектах. Возможно, наступил подходящий момент для того, чтобы начать воплощать их в жизнь. Многим Овнам помогут новые знакомства. Также их могут ожидать внезапные поездки. Они могут быть довольно утомительными, особенно если вы отправитесь в дорогу в одиночестве.

Телец

Ваш день стартует неоднозначно, возможно противоречиво. Многим Тельцам с большим трудом удастся сохранить спокойствие, и они могут находиться не в ладах с самим собой, а окружающие замечают это и порой подливают масла в огонь. Но вы все же найдете способ избежать серьезных конфликтов, однако для этого нужно приложить немало усилий. Постепенно настроение будет улучшаться, и влияние позитивных тенденций усилиться, во второй половине дня станет ясно, как стоит подойти к решению накопившихся проблем. Также это время обещает очень приятные встречи.

Близнецы

Лучше не планировать на этот день ничего особенно утомительного и важного. Если есть возможность, посвятите его отдыху – вам полезно будет восстановить силы. К делам, требующим внимания, старайтесь относиться максимально серьезно и спокойно. Лишние волнения и переживания на пользу не пойдут, а вот усугубить ситуацию могут. Поступают противоречивые известия, не забывайте проверять информацию. Есть опасность, что кто-то специально вводит вас в заблуждение. Стоит быть настороже с новыми знакомыми, если они настойчиво пытаются вам понравиться.

Рак

Не всегда можно правильно оценить свои силы. Порой кажется, что вы способны добиться всего, чего захотите; к сожалению, это не совсем так. Подумайте дважды, прежде чем давать какие-то обещания или брать на себя ответственность за других. Часто вам непонятно, почему окружающие поступают так, а не иначе. Попытки выяснить это оказываются неудачными. Возможны разногласия с близкими. Люди, на чье понимание и поддержку вы привыкли рассчитывать, сейчас могут критиковать вас, указывать на ошибки. Даже на невинные замечания вы реагируете очень остро.

Лев

Неплохой день. Главное, что сейчас от вас требуется – настроиться на практический лад, не витать в облаках. Не позволяйте мечтам и фантазиям отвлечь вас от реальных дел, даже если они кажутся довольно скучными и не слишком перспективными. Иногда приходится заниматься чем-то скучным; но и это приносит пользу. Могут удачно решиться финансовые вопросы, не исключены выгодные сделки. Вторая половина дня проходит особенно плодотворно. Она подходит и для самостоятельной работы, и для сотрудничества. Найти союзников будет нетрудно.

Дева

Беспокойный и не слишком плодотворный день. Чем бы вы ни занимались, вас то и дело отвлекают и сбивают с толку. Не всегда удается понять, какие задачи действительно требуют немедленного решения, а какие могут подождать. Важно не торопиться. Если вы будете обдумывать каждый свой шаг и поступок, то не совершите ошибок, не попадете в ловушки, расставленные недоброжелателями. Полезно будет вспомнить о делах, которые когда-то пришлось отложить. Сейчас вы быстро справитесь с ними, после чего почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее.

Весы

Начинается день приятно, но довольно бестолково. Будет возможность пообщаться со старыми друзьями и завязать новые знакомства, некоторых Весов пригласят на какие-то необычные мероприятия. Но дела, начатые в этот период, трудно будет довести до конца, а некоторые вопросы так и останутся нерешенными. Вторая половина дня пройдет куда плодотворнее. Именно она даст вам шанс добиться успеха. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше. А люди, которым вы когда-то оказали важные услуги, помогут одержать важные победы.

Скорпион

Благоприятный день для общения. Смело говорите то, что думаете – это на многих производит хорошее впечатление. Также вы можете позволить себе нарушать традиции, экспериментировать и искать собственные пути к цели. Да, ваши поступки могут кого-то удивить и даже шокировать; но именно благодаря им вы одержите важные победы. Не исключены знакомства, которые положат начало плодотворному сотрудничеству или долгой дружбе. Могут возникнуть сложности при работе с документами: вы не всегда внимательны. Не ленитесь проверять все дважды.

Стрелец

Подходящий день для того, чтобы исправить старые ошибки, решить проблемы, которые долго не давали покоя. Вы спокойны и решительны, готовы преодолевать трудности и бороться с сильными соперниками. Ваши успехи не останутся незамеченными: на них обратят внимание люди, от которых многое зависит. Возможно, вам предложат сотрудничество на очень выгодных условиях или новую работу. Личные отношения не всегда складываются гармонично. Близкие ждут от вас многого, вы стараетесь оправдать их надежды, но это не всегда удается.

Козерог

Сохранять самообладание вам сегодня будет труднее, чем обычно. Окружающие как будто специально испытывают ваше терпение, то и дело задают сложные вопросы, вмешиваются в дела и дают непрошеные советы. Избежать ссор оказывается нелегко. Вернуть душевное равновесие помогают интересные занятия, а также смена обстановки. Подумайте, куда вы могли бы съездить ненадолго. Благоприятна финансовая картина. Этот день хорошо подходит для того, чтобы решать любые вопросы, связанные с деньгами. Некоторых Козерогов ждут значительные денежные поступления.

Водолей

Благоприятный день. Он одинаково хорошо подходит и для делового общения, и для личных встреч. Вы прекрасно ладите с людьми, многих понимаете с полуслова, можете найти подход к тем, кто совсем на вас не похож. Новые знакомства радуют, посещение светских мероприятий поднимает настроение. Стоит быть осторожнее с деньгами: вы склонны тратить их на совершенно ненужные вещи. Подумайте дважды, прежде чем делать какие-то важные покупки, особенно в кредит. Из-за вашего несколько легкомысленного отношения к финансовым вопросам сделки, заключенные сегодня, могут оказаться неудачными.

Рыбы

Для Рыб это благоприятный день для поиска единомышленников, союзников и партнеров. Вам легко заинтересовать окружающих своими идеями; иногда в реализации замыслов помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Совместная работа может положить начало долгой дружбе. Кстати, сейчас в решении деловых вопросов полезно будет учитывать личные симпатии и антипатии. Многих Рыб день порадует удачными совпадениями. Представители знака не упустят возможности исправить ошибки, допущенные раньше, справиться с какими-то важными делами.