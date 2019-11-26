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  • Торгово-промышленная палата работает неэффективно, поэтому ее функционал нужно менять, – Сазонов
26 ноября 2019, вторник, 16:22 443
Экономика 2019-11-26T16:30:01+02:00
Українські Новини
Торгово-промышленная палата работает неэффективно, поэтому ее функционал нужно менять, – Сазонов

Торгово-промышленная палата работает неэффективно, поэтому ее функционал нужно менять, – Сазонов

Кирилл Сазонов, Торгово-промышленная палата, Европейская Бизнес Ассоциация, ЕБА
Кирилл Сазонов Фото: Facebook
Кирилл Сазонов Фото: Facebook

На законодательном уровне установлено, что целью существования Торгово-промышленный палаты (ТПП) является содействие развитию национальной экономики и внешнеэкономических связей. Но на самом деле деятельность торгово-промышленных палат давно ограничивается примитивными сервисными функциями, которые, к тому же, часто подменяют функционал государства.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Обязанности торгово-промышленных палат время пересмотреть. Выдавать предпринимателям сертификаты и справки вполне способны государственные учреждения – и делать они это могут бесплатно. Тогда как задачи ТПП должны быть более глобальными и креативными – сосредоточенными на создании условий для развития предпринимательства и международной торговли", – заявил Сазонов.

Эксперт также подчеркнул, что подобная ситуация происходит с другими государственными и негосударственными учреждениями Украины, которые устарели, не выполняют свои функции и нуждаются в "апгрейде".

"За годы независимости наша страна смогла нарастить "толстую кожу" - бюрократический аппарат сотен государственных и негосударственных организаций, которые контролируют, позволяют, регламентируют и тем самым делают украинскую экономику неуклюжей и малоподвижной. От таких подходов нужно избавляться. И хорошо, что новый премьер-министр это понимает", – пояснил Сазонов.

Эксперт также прокомментировал решение премьер-министра Украины Алексея Гончарука об открытии заседаний украинского правительства для представителей Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). Он отметил, что это положительно скажется на взаимодействии государства и бизнеса и обеспечит эффективный диалог.

"Открытие заседаний украинского правительства, в которых теперь могут принимать участие представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), безусловно, будет способствовать налаживанию эффективного диалога между государством и предпринимателями. Потому что только при наличии обратной связи возможно достичь такого уровня сотрудничества и взаимопонимания, который обеспечит Украине дополнительные инвестиции и желаемый рост экономики", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

Больше новостей о: Кирилл Сазонов Торгово-промышленная палата Европейская Бизнес Ассоциация ЕБА

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