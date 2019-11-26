Торгово-промислова палата працює неефективно, тому її функціонал потрібно змінювати, – Сазонов

На законодавчому рівні встановлено, що метою існування Торгово-промислової палати (ТПП) є сприяння розвитку національної економіки та зовнішньоекономічних зв'язків. Але насправді діяльність торгово-промислових палат давно обмежується примітивними сервісними функціями, які, до того ж, часто підміняють функціонал держави.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав політичний експерт Кирило Сазонов.

"Обов'язки торгово-промислових палат час переглянути. Видавати підприємцям сертифікати та довідки цілком здатні державні установи, і робити вони це можуть безкоштовно. Тоді як завдання ТПП повинні бути більш глобальними і креативними – зосередженими на створенні умов для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі", – заявив Сазонов.

Експерт також наголосив, що подібна ситуація відбувається з іншими державними та недержавними установами України, які застаріли, не виконують свої функції та потребують "апгрейду".

"За роки незалежності наша країна змогла наростити "товсту шкіру" - бюрократичний апарат сотень державних та недержавних організацій, які контролюють, дозволяють, регламентують і тим самим роблять українську економіку незграбною і малорухомою. Від таких підходів потрібно позбавлятися. І добре, що новий прем'єр-міністр це розуміє", – пояснив Сазонов.

Експерт також прокоментував рішення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відкриття засідань українського уряду для представників Європейської бізнес асоціації (ЄБА). Він відзначив, що це позитивно позначиться на взаємодії держави і бізнесу та забезпечить ефективний діалог.

"Відкриття засідань українського уряду, в яких тепер можуть брати участь представники Європейської бізнес асоціації (ЄБА), безумовно, буде сприяти налагодженню ефективного діалогу між державою та підприємцями. Тому що лише за наявності зворотного зв'язку можливо досягти такого рівня співробітництва та взаєморозуміння, який забезпечить додаткові інвестиції та бажане зростання економіки", – підкреслив Кирило Сазонов.