Банкиры видят большой потенциал в кредитовании аграрного сектора.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре "Українських Новин".

"Ощадбанк начал активно заниматься кредитованием МСБ лишь три года назад… Сегодня около 40% нашего портфеля составляет агросектор, а со смежными отраслями – это около 50%. Мы видим большое окно возможностей в следующем году – это рынок земли, в котором мы также будем представлены", - сказал Андрей Стецевич, заместитель председателя правления Ощадбанка.

При этом банкир считает, что гордиться размером кредитного портфеля аграриев 40-50% не нужно. "В развитых странах это порядка 10%", - добавил Стецевич.

Ирина Груй – директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка, в свою очередь отметила, что в Украине нет необходимого количества складских помещений для хранения урожая.

"В Украине нет достаточно складских помещений, чтобы мы могли складировать весь наш урожай. По последним данным, возможности Украины по складированию от 45 млн до 50 млн тонн. И если собираем больше 70 млн тонн, то снова возникает вопрос, где все урожай разместить", - отмечает она.

Кирилл Мухомедзянов - специалист по финансовому сектору Международной финансовой корпорации (IFC), подчеркнул, что аграрный сектор для IFC всегда был приоритетом, не только в Украине, но в целом в регионе.

"Этот сектор будет ключевым еще много лет. С этим сегментом необходимо уметь работать, это и база знаний, и умение анализировать риски, и понимать необходимость мониторинга бизнеса клиентов. К этому сегменту необходимо комплексно подходить. Мы ждем открытие рынка земли, IFC всегда поддерживала эту инициативу. Это должно дать положительный импульс", - сказал он.

В то же время Мухомедзянов добавил, что IFC готовит новые проекты в агросекторе.

"Мы подали несколько концептуальных записок нашим донорам в главный офис IFC в Вашингтон. Это и продолжение проекта аграрных расписок, первая фаза которого истекает в июне 2020 года, это и так называемый Agri-climate smart проект - это перекликается со стратегией Укргазбанка, это финансирование технологий, будут сохранять климат или уменьшать негативное воздействие. И конечно это проекты, которые будут финансировать рынок земли. Это очень важно предоставить равные возможности приобретения для всех участников", - сказал он.

Алексей Тугаев – начальник управления обслуживания корпоративных клиентов банка "Пивденний" отметил, что агросектор является целевым в кредитовании банка.

"Агросектор являлся, является и будет являться целевым сегментом, в котором мы планируем развиваться. Доля в кредитном портфеле составляет порядка 30%. Мы обладаем целым рядом финансовых инструментов для финансирования аграрного бизнеса", - отметил банкир.

Александр Иснюк – директор департамента корпоративного бизнеса Укргазбанка, также добавил, что госбанк проводит финансирование в агросекторе полным циклом.

По его словам, банк предоставляет финансирования от оборотного капитала до постройки элеваторов, покупки техники и т.д.

Как сообщали Українські Новини, 13 ноября Рада поддержала отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года в 1-м чтении.