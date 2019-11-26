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26 ноября 2019, вторник, 14:29 628
Транспорт 2019-11-26T14:45:01+02:00
Українські Новини
Райвис Вецкаганс вскоре покинет пост главы АМПУ, - СМИ

Райвис Вецкаганс вскоре покинет пост главы АМПУ, - СМИ

Администрация морских портов Украины, АМПУ, Министерство инфраструктуры Украины, Райвис Вецкаганс, Ахметов Ринат, СКМ

Исполняющий обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвис Вецкаганс в начале декабря будет уволен с этой должности. Об этом сообщает издание unian.net со ссылкой на источник в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Нам сообщили, что Вецкаганса уволят к началу декабря. Тогда же будет объявлен конкурс на должность директора ГП "АМПУ". Отметим, что чиновник также является заместителем главы администрации по финансам, так что уволить его будет достаточно сложно", – пишет издание.

Журналисты также отмечают, что Райвис Вецкаганс был назначен главой АМПУ по протекции богатейшего украинца Рината Ахметова.

"Если посмотреть на руководящий состав АМПУ, то на одну треть это выходцы из "СКМ". Кроме того, именно при попустительстве Вецкаганса, в Одесском порту появились так называемые "винницкие почтальоны" – и.о. директора предприятия Виктор Войтко и начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук. Благодаря их действиям, с 2016 по 2018 год годовой грузооборот порта снизился с 25,2 до 21,7 миллиона тонн", – отмечают журналисты.

Выходец из Латвии Райвис Вецкаганс был назначен исполняющим обязанности главы АМПУ в январе 2017 года. До этого он занимал должности вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления Rīgas Centrālais Termināls и главы правления Riga Container Terminal. Участники рынка морских перевозок неоднократно указывали на неэффективность работы Вецкаганса и высказывали подозрения в коррупции. Среди обвинений – неоправданное увеличение расходов на бюрократический аппарат АМПУ, незаконные экологические проверки, махинации с государственными буксирами, нецелесообразная закупка дноуглубительной техники, деятельность сомнительных охранных фирм. Не удалось Райвису Вецкагансу справиться и с еще одной поставленной перед ним задачей – привлечь крупных иностранных инвесторов в инфраструктуру Украины.

Кроме того, Райвис Вецкаганс почти три года работает в статусе исполняющего обязанности, не пройдя прозрачную процедуру конкурса, как это предусмотрено законом. По мнению экспертов, такой статус позволял структурам, близким к СКМ, манипулировать руководителем АМПУ в своих интересах.

Как сообщалось, новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел кадровые чистки в морской отрасли, назвав их "джихадом" против коррупционеров. Среди уволенных – руководители ряда портов, Госслужбы морского и речного транспорта (Морской администрации), а также замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, который в профессиональных кругах получил прозвище "зам по коррупции".

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