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  • Представитель Мининфраструктуры Сафаров призвал украинские ИТ-компании принять участие в разработке систем превентивной безопасности на дорогах
26 ноября 2019, вторник, 14:08 1160 Пресс-релиз
Транспорт 2019-11-26T14:45:02+02:00
Українські Новини
Представитель Мининфраструктуры Сафаров призвал украинские ИТ-компании принять участие в разработке систем пре

Представитель Мининфраструктуры Сафаров призвал украинские ИТ-компании принять участие в разработке систем превентивной безопасности на дорогах

Министерство инфраструктуры Украины, Фарид Сафаров, Безопасность на дороге
Фарид Сафаров. Фото из открытых источников
Фарид Сафаров. Фото из открытых источников

Директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров пригласил украинские ИТ-компании принять участие в разработке систем превентивной безопасности на дорогах.

Об этом он заявил на Trans4mation Forum - первом в Восточной Европе форуме Industry 4.0.

На Форуме речь шла о состоянии индустриализации в Украине, государственной поддержке диджитализации предприятий, проектах успешных отечественных бизнесов. В событии приняли участие известные компании: Unit, Sсhneider, "Интерпайп", "Укрнафта", "Укрэксимбанк", CodEUrope и другие.

Сафаров напомнил, что с 2016 года в Украине работает Дорожный фонд, который формируется из акциза на топливо. По его словам, 5% этого фонда идет на создание условий для безопасного передвижения. В основном, эти средства расходуются на создание физической инфраструктуры: установку светофоров, освещение дорог, обустройство пешеходных переходов и прочее.

"Мы хотим, чтобы базисом создания безопасности на дорогах стали превентивные инструменты. А этого можно достичь только благодаря цифровой инфраструктуре. Разработана отдельная программа с выделением средств. Мы приглашаем всех украинских ИТ-интеграторов предлагать собственные решения. И мы по прозрачной схеме будем выбирать вендоров, которые внедрят эти решения", - сказал Сафаров, отвечая на вопросы в ходе панельной дискуссии "Клиенты Industry 4.0. Как бизнес и государство применяют инновационные технологии".

Напомним, в 2017 году была принята "Стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года". Согласно документу, финансирование реализации стратегии осуществляется средствами Государственного дорожного фонда. Цель инициативы - снизить количество погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 2020 году на 30% по сравнению с 2016 годом, а также приближение национальных показателей безопасности дорожного движения к среднеевропейскому уровню.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что в 2020 году для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами будет выделено 3,2 млрд гривен.

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