Представитель Мининфраструктуры Сафаров призвал украинские ИТ-компании принять участие в разработке систем превентивной безопасности на дорогах

Директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров пригласил украинские ИТ-компании принять участие в разработке систем превентивной безопасности на дорогах.

Об этом он заявил на Trans4mation Forum - первом в Восточной Европе форуме Industry 4.0.

На Форуме речь шла о состоянии индустриализации в Украине, государственной поддержке диджитализации предприятий, проектах успешных отечественных бизнесов. В событии приняли участие известные компании: Unit, Sсhneider, "Интерпайп", "Укрнафта", "Укрэксимбанк", CodEUrope и другие.

Сафаров напомнил, что с 2016 года в Украине работает Дорожный фонд, который формируется из акциза на топливо. По его словам, 5% этого фонда идет на создание условий для безопасного передвижения. В основном, эти средства расходуются на создание физической инфраструктуры: установку светофоров, освещение дорог, обустройство пешеходных переходов и прочее.

"Мы хотим, чтобы базисом создания безопасности на дорогах стали превентивные инструменты. А этого можно достичь только благодаря цифровой инфраструктуре. Разработана отдельная программа с выделением средств. Мы приглашаем всех украинских ИТ-интеграторов предлагать собственные решения. И мы по прозрачной схеме будем выбирать вендоров, которые внедрят эти решения", - сказал Сафаров, отвечая на вопросы в ходе панельной дискуссии "Клиенты Industry 4.0. Как бизнес и государство применяют инновационные технологии".

Напомним, в 2017 году была принята "Стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года". Согласно документу, финансирование реализации стратегии осуществляется средствами Государственного дорожного фонда. Цель инициативы - снизить количество погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 2020 году на 30% по сравнению с 2016 годом, а также приближение национальных показателей безопасности дорожного движения к среднеевропейскому уровню.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала, что в 2020 году для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами будет выделено 3,2 млрд гривен.